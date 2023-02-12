زوجة فالفيردي تكشف سبب احتفاله بوضع إصبعه في فمه
كشفت مينا بونينو زوجة الأورغواياني فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد عن استمرار حملها بابنها الثاني في الوقت الذي سجل فيه زوجها هدفين في فوز النادي الملكي على الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.
وأحرز كل من فينيسيوس جونيور وفالفيردي هدفين لكل منهما ليفوز ريال مدريد 5/3 على بطل آسيا ويحرز لقب مونديال الأندية في المغرب اليوم السبت، وكذلك عزز النادي الملكي رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.
واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على اللقب، بعدم خسارة أي منها في النهائي في 19 نسخة من البطولة التي تضم أبطال القارات.
وقالت مينا بونينو عبر حسابها على "تويتر": "في الآونة الأخيرة وردت أنباء تفيد بأنني قد فقدت جنيني. لم أتمكن من إنكار ذلك، لأنه كان ما اعتقدنا أنه سيحدث. كنا نستعد لمدة شهر للأسوأ. نظرًا لأن الحمل كان متقدمًا جدًا، كان علينا تأكيد ذلك من خلال الاختبار".
وأضافت: "بعد أن بكيت لمدة شهر كامل، بعد أن حزنت، بينما كان ابني الثاني في بطني، وصلتنا بالأمس الأخبار الأقل توقعًا: الطفل بخير. كل شيء طبيعي. لقد كان شهرًا صعبًا للغاية والآن نبدأ من جديد. شكرا".
وفي تأكيد لذلك احتفل فالفيردي بهدفه الأول في مرمى الهلال بطريقة تستخدم على نطاق واسع بين لاعبي كرة القدم الذين ينتظرون طفلا جديدا، ويتعلق ذلك بإيماءة وضع إبهامه في فمه في إشارة إلى "اللهاية" التي يستخدمها الجنين حتى يكف عن البكاء.
وأوضحت مينا بونينو، التي أنجبت طفلا واحدا من زوجها في 2020 ويدعى بينثيو، هذا الاحتفال على حسابها على "تويتر"، الذي كان مسؤولا عن تقديم تفسير لهذه اللفتة التي ظلت لغزًا لبضع دقائق.
وأكدت الصحفية الأرجنتينية البالغ عمرها 29 عاما أنها حامل مرة أخرى رغم انتشار الشائعات التي ترددت بأنها فقدت ابنها أثناء فترة الحمل.
وتعرض فالفيردي لضغوط في الأسابيع الأخيرة بسبب عدم لياقته البدنية، لكنه رد على منتقديه بشكل رائع بتسجيله هدفين في نهائي كأس العالم للأندية بعد تلقيه هذه الأنباء السعيدة.