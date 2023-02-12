زوجة فالفيردي تكشف سبب احتفاله بوضع إصبعه في فمه

واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على اللقب، بعدم خسارة أي منها في النهائي في 19 نسخة من البطولة التي تضم أبطال القارات.

وقالت مينا بونينو عبر حسابها على "تويتر": "في الآونة الأخيرة وردت أنباء تفيد بأنني قد فقدت جنيني. لم أتمكن من إنكار ذلك، لأنه كان ما اعتقدنا أنه سيحدث. كنا نستعد لمدة شهر للأسوأ. نظرًا لأن الحمل كان متقدمًا جدًا، كان علينا تأكيد ذلك من خلال الاختبار".

وأضافت: "بعد أن بكيت لمدة شهر كامل، بعد أن حزنت، بينما كان ابني الثاني في بطني، وصلتنا بالأمس الأخبار الأقل توقعًا: الطفل بخير. كل شيء طبيعي. لقد كان شهرًا صعبًا للغاية والآن نبدأ من جديد. شكرا".