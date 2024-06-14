ديمبيلي يوجّه رسالة غريبة للفرنسيين قبل انطلاق يورو 2024

وقال موقع "آر أم سي سبورت" (RMC SPORT) Hلفرنسي إن ديمبيلي أجاب على سؤال يتعلق بالأزمة السياسية التي تحيط بفرنسا في الأيام الأخيرة، خلافا لزميليه كينغسلاي كومان ودايو أوباميكانو اللذين رفضا توجيه رسائل سياسية في وقت حاسم للمنتخب الفرنسي.

وبعد إعلان إيمانويل ماكرون حل البرلمان، دعا عثمان ديمبيلي الفرنسيين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع قائلا: "لقد بدأت أجراس الخطر تدق، رأيت أن واحداً على اثنين من الفرنسيين لا يصوت، أن يعزف نصف الفرنسيين عن التوجه لصناديق الاقتراع فهذا أمر خطر، أعتقد أننا بحاجة إلى التعبئة والتصويت جميعاً".

وذهب نجم باريس سان جيرمان الحالي و برشلونة السابق لأبعد من ذلك حين قدم طريقة لتمكينه وزملائه من التصويت في هذه الانتخابات، التي ستقام الجولة الأولى منها في 30 يونيو والثانية في 7 يوليو من العام الجاري.

وقال: "في الانتخابات التشريعية ليوم 30 يونيو، سوف يضع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمامنا طريقة حتى نتمكن من التصويت".

وتواجه فرنسا ضمن المجموعة الرابعة النمسا في 17 يونيو ثم هولندا في 21 يونيو وتنهي الدور الأول أمام بولندا في 25 من الشهر ذاته.