مقطع اليوم.. نهائي كأس العالم 2026 بين ميسي وكريستيانو رونالدو بصوت عصام الشوالي

كشف المعلّق التونسي عصام الشوالي عن أمنيته في إقامة نهائي تاريخي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في النسخة القادمة بين الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال الشوالي عبر حساب قنوات "بي إن سبورتس" على منصة "إكس" إنه يتمنى وقوع مواجهة بين منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي والمنتخب البرتغالي بقيادة رونالدو في نهائي كأس العالم.

وأذاع حساب قنوات "بي إن سبورتس" مقطعاً للشوالي وهو يقوم بالتعليق على نهائي كأس العالم بحسب توقعاته بين المنتخبين البرتغالي والأرجنتيني.

وتحدث الشوالي في تعليقه بأن هذا النهائي سيكون حُلماً، وأشبه بمباراة القرن بين ليونيل ميسي ضد كريستيانو رونالدو.

وتوج ليونيل ميسي بلقب كأس العالم في نسخته الماضية، العام 2022، في قطر مع منتخب الأرجنتين بعد الفوز على فرنسا في اللقاء النهائي.

ولم يسبق أن توج كريستيانو رونالدو بلقب كأس العالم طوال مسيرته، بينما حصل، مؤخراً، على لقب دوري الأمم الأوروبية.

وتقام النسخة المقبلة ببطولة كأس العالم 2026 في ضيافة 3 دول، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.