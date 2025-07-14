ما حقيقة "مكافأة" فيفا لياسين بونو؟

تألق المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، بشكل لافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الهلال منافسات ربع نهائي كأس العالم على يد فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1-2 بعد مشاركة رائعة للفريق السعودي في مونديال الأندية.

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وأبهر ياسين بونو المتابعين بإنقاذ فرص محققة في مباريات الهلال السعودي خلال مشوار البطولة العالمية.

وكان الإنقاذ الأبرز في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي التي أقيمت بدور الستة عشر ببطولة كأس العالم للأندية بعد أن منع هدفاً محققاً من جانب البرازيلي سافينيو.

اللافت أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى تخليد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا الإنقاذ الرائع للحارس المغربي البطولة العالمية بوضع مجسم في متحف فيفا الكائن في سويسرا.

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وانتشرت هذه الأنباء، ولكن الاتحاد الدولي لم يعلن عبر منصاته الرسمية أي قرار بهذا الشأن.

ولم يعلن أيضاً نادي الهلال السعودي أي أنباء حول هذا الأمر، ما يؤكد عدم صحة كل ما تردد في هذا الصدد.

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واقترب الهلال من تجديد عقد حارسه المغربي بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأندية.