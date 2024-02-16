غريليش يغيب عن مانشستر سيتي أمام تشيلسي
تأكد غياب جاك غريليش، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن مواجهة تشيلسي، السبت، في الدوري الممتاز؛ بسبب الإصابة.
الدولي الإنجليزي اضطر إلى الخروج بعد إصابة بالفخذ خلال الشوط الأول في دوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاغن، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.
وقال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، للصحفيين، اليوم الجمعة: "كل ما أعرفه هو أنه ليس متاحا لمباراة الغد".
كما أكد غوارديولا أن ماتيو كوفاتشيتش وسيرجيو غوميز عادا إلى التدريبات وسيكونان متاحين للمشاركة غدا، لكنه ليس على يقين من حالة برناردو سيلفا، قائلا: "سنقيّم حالة برناردو خلال مران اليوم".
ويمكن لمانشستر سيتي انتزاع صدارة الدوري من ليفربول مجددا عبر مباراة الغد، لكن في ظل تبقي مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي، سيكون المقياس الأفضل بعد أن يخوض مباراته أمام برنتفورد يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيتساوى الفريقان بذلك في عدد المباريات.
وقال غوارديولا بشأن الصراع القوي على اللقب: "نحن بحاجة فقط إلى الفوز بمبارياتنا. عندما نصل إلى مرحلة تبقي ثماني أو تسع مباريات في الموسم سنرى كم عدد الفرق المنافسة على اللقب".
وأضاف: "لا يهم ما إذا كان هناك فريقان أو ثلاثة أو أربعة فرق (تتنافس على اللقب)، نحن بحاجة فقط إلى القيام بعملنا".
وحصد ليفربول 54 نقطة من 24 مباراة، يليه مانشستر سيتي، الذي لم يتلقَ أية هزيمة في مبارياته الثماني الماضية في الدوري، في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وبفارق الأهداف عن آرسنال الذي خاض 24 مباراة حتى الآن.