غريليش يغيب عن مانشستر سيتي أمام تشيلسي

الدولي الإنجليزي اضطر إلى الخروج بعد إصابة بالفخذ خلال الشوط الأول في دوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاغن، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، للصحفيين، اليوم الجمعة: "كل ما أعرفه هو أنه ليس متاحا لمباراة الغد".

كما أكد غوارديولا أن ماتيو كوفاتشيتش وسيرجيو غوميز عادا إلى التدريبات وسيكونان متاحين للمشاركة غدا، لكنه ليس على يقين من حالة برناردو سيلفا، قائلا: "سنقيّم حالة برناردو خلال مران اليوم".