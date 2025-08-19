السودان تتعادل مع السنغال وتصطدم بالجزائر في ربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين

حقق المنتخب السوداني تأهلا مستحقا للدور ربع النهائي لأمم إفريقيا للاعبين المحليين 2025، وذلك بعد تعادله مع نظيره السنغالي (0 ـ0) اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2025 في 3 دول: كينيا وتنزانيا وأوغندا وذلك بمشاركة 19 منتخبا من بينها 4 منتخبات عربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان.

وتصدر المنتخب السوداني ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن السودان، ليتأهل لربع النهائي حين يواجه نظيره الجزائري في موقعة عربية خالصة.

كما صعد المنتخب السنغالي للدور ذاته بعدما أنهى منافسات المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، لكن السودان كانت أفضل في ترتيب الأهداف، وغادرت نيجيريا والكونغو السباق.

وحقق المنتخب السوداني فوزا واحدا وتعادلين ليجمع 5 نقاط في صدارة المجموعة التي ضمت أيضا السنغال حاملة اللقب، ونيجيريا والكونغو.

وكان المنتخب الجزائري تأهل بدوره لدور الثمانية أمس الاثنين عقب التعادل مع النيجر دون أهداف ليحل في المركز الثاني من المجموعة الثالثة خلف المتصدر منتخب أوغندا صاحب الأرض.

كما تأهل المنتخب المغربي للدور ذاته بعد حلوله ثانيا في المجموعة الثانية وسيواجه في الدور الثاني منتخب تنزانيا الذي تصدر المجموعة الأولى.