تعرضوا للظلم.. ميدو يطالب بمنح الفرصة لـ4 لاعبين في الأهلي المصري (فيديو)

طالب أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك السابق، بضرورة منح 4 لاعبين الفرصة في الأهلي المصري بدلًا من المتواجدين في التشكيلة الأساسية بالوقت الحالي.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويعاني الأهلي بشكل كبير خلال الفترة الحالية في ظل إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو عقب العزيمة أمام بيراميدز، ويتولى عماد النحاس مسؤولية قيادة الفريق "مؤقتًا" لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وخاض الأهلي 5 مباريات في بطولة الدوري حتى الآن فاز في واحدة أمام فاركو بنتيجة (4-1) وخسر من بيراميدز بثنائية نظيفة ثم تعادل في 3 مباريات أمام مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي، (2-2) وسلبياً و(1-1)، على التوالي، وهو ما أشعل نيران الغضب داخل جدران النادي، وطالبت الجماهير النحاس بضرورة التدخل وتعديل التشكيل، وإجلاس اللاعبين الذين لا يقدمون الأداء الأفضل داخل أرض الملعب.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "لو كنت مدربا للأهلي سأعطي فرصة لحسين الشحات ومحمد مجدي (أفشة) وطاهر محمد طاهر وسأدخل أحمد عبد القادر في آخر نصف ساعة من المباراة المقبلة؛ لأن هؤلاء اللاعبين سيكون لديهم دوافع لكي يثبتوا للجميع أنهم تعرضوا للظلم، كما أن هناك مدربًا جديدًا قادمًا ويقول له إن مستواي جيد، والأهلي في النهاية هو الفائز لأنه سيصنع حالة تنافسية بين جميع اللاعبين".

وكان هؤلاء اللاعبون جلسوا على مقاعد البدلاء الفترة الماضية وتم الدفع بعدد من اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مثل أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي ومحمود حسن "تريزيغيه"؛ ما دفع لاعبًا مثل حسين الشحات للمطالبة بالرحيل والبحث عن عروض أخرى للمشاركة أساسيًّا، كما أن عبد القادر أيضًا لم يكن يشارك مع المدرب السابق ريبيرو، لكنه عاد للتدريبات مؤخرًا تحت قيادة النحاس، بينما يشارك أفشة كبديل ولا يقدم المردود المأمول منه.