سر غضب لاعبي الزمالك من عبدالله السعيد

فجر عبد الله السعيد، نجم الزمالك، غضب زملائه في الفريق الأبيض في ظل غموض كبير يحيط بمستقبل اللاعب صاحب الـ 39 عاماً.

وينتهي عقد السعيد مع الزمالك بانتهاء منافسات الموسم الحالي مع خوض لقاء بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل في نهائي كأس مصر بإستاد القاهرة.

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وكشفت مصادر عن غضب عدد كبير من لاعبي الزمالك من مطالب السعيد لتجديد عقده مع الفريق الأبيض واشتراطه التعاقد مع بعض الصفقات التي تساعد على تحقيق البطولات خلال الموسم المقبل.

وأبدى السعيد حزنه لرحيل أحمد مصطفى "زيزو" جناح الزمالك وعدم تجديد عقده مع الفريق بجانب نية بعض اللاعبين الاعتزال مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي وهو ما يضعه في مسؤولية كبيرة أمام جماهير الزمالك.

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مطالب السعيد أصابت زملاءه بصدمة قوية خاصة أنهم اعتبروا هذا الأمر تقليلاً من قدراتهم وتحريضاً على رحيل بعضهم من جانب الإدارة.

ولم يتوصل الزمالك لاتفاق حتى الآن لتجديد عقد عبد الله السعيد والذي غاب مؤخراً عن معسكر الفريق في محافظة الإسماعيلية استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الحالي.

وشارك اللاعب خلال 34 مباراة، وسجل 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي.