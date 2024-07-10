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رياضة

الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع لاعب وسط روما الإيطالي

قرر حسام عوار تمثيل المنتخب الجزائري منذ 2023 بعد أن شارك مع منتخب فرنسا
الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع لاعب وسط روما الإيطالي
حسام عوار
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 6:37 م

دخل الدولي الجزائري حسام عوار، لاعب خط وسط نادي روما الإيطالي، دائرة اهتمامات أحد كبار الأندية السعودية لضمه بالميركاتو الصيفي الجاري، وفق ما أوردته تقارير  قريبة من الفريق الإيطالي.

وذكر الصحفي الإيطالي "جيانلويجي لونجاري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة نادي الاتحاد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الجزائري، لتدعيم صفوف الفريق في موسم 2024 ـ 2025.

وأوضح الصحفي الإيطالي قائلاً :"يواصل الاتحاد تغييراته بعد الاضطرابات الإدارية، حيث وضع المسؤولون الفرنسي لوران بلان في المركز الأول في قائمة اهتماماتهم بخصوص منصب المدرب الأول، كما يستهدفون لاعب خط وسط روما حسام عوار .

وأفادت تقارير إخبارية بأن نادي روما تلقى عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو من ناديي الشباب السعودي، والسد القطري؛ من أجل ضم عوار، في حين كشفت تقارير أخرى أنه يمكن للاعب الوسط الجزائري مغادرة فريق الذئاب الذي انضم إليه مجانًا في صيف 2023 قادما من ليون الفرنسي.

ويحمل عوار، البالغ من العمر 26 عاماً، الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، لكنه قرر منذ 2023 الانضمام إلى صفوف المنتخب الجزائري، علما أن القيمة السوقية للاعب نحو 10 ملايين يورو.

رياضةالدوري السعودينادي الاتحاد السعودي

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