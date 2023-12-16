وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد: "النسر حلق في سماء جدة" (فيديو)

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز الأهلي المصري على نظيره الاتحاد السعودي، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

فريق الأهلي نجح في "فك" عقدة الاتحاد الذي لم يسبق له الخسارة من الفريق الأحمر طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

وسجل ثلاثية الأهلي، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل كريم بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسى البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.