وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد: "النسر حلق في سماء جدة" (فيديو)
علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز الأهلي المصري على نظيره الاتحاد السعودي، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.
فريق الأهلي نجح في "فك" عقدة الاتحاد الذي لم يسبق له الخسارة من الفريق الأحمر طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.
وسجل ثلاثية الأهلي، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل كريم بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسى البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.
ودأب وليد الفراج في الفترة الماضية على مناوشة جماهير الأهلي حيث قال قبل المباراة إن "الأهلي لم يفز على الاتحاد من أيام الكرة الجبس".
وقال الفراج، في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه الرياضي، اليوم الجمعة عقب المباراة: "ماذا أقول لتخفيف ما حدث، المصريين عصبيين الواحد ما يهزرش معاهم، ومجرد هزاري معهم سجلوا 3 أهداف في الاتحاد، إحنا آسفين، الأهلي فريق حكاية، النسر حلق في سماء جدة وفين يوجعك".
وأضاف: "لا تقدر تقول حاجة عن المباراة، ومفيش أعذار للاتحاد، الأهلي فرقة عظيم وفارقة عن الكل، والاتحاد تعاقد مع كريم بنزيما ونغولو كانتي وكل الشلة ولكن فرقة الأهلي فيها روح وحيوية وحياة، وهذا سر عظمة الأهلي وجماهيره في مصر والدول العربية".
وتابع: "تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية حدث لم يتوقعه أحد، لأن الاتحاد مستضيف البطولة على أرضه وكان كعبه عالي على الأهلي ولكن اليوم جاء الأهلي وسدد كل الفواتير بالبقشيش".
وبذلك يبلغ الأهلي قبل النهائي للمرة السادسة في تاريخه، إذ حقق المركز الثالث في البطولة ثلاث مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، بينما احتل المركز الرابع في نسختي 2012 و2022.