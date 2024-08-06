خاض الأهلي السعودي آخر مبارياته الودية، قبل المشاركة في كأس السوبر المحلي أمام الهلال في نصف النهائي.

ويلتقي الأهلي منافسه الهلال يوم 13 أغسطس الجاري في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة ضد الصاعد من لقاء النصر والتعاون الذي يقام في اليوم التالي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 أغسطس الجاري.

ولعب الأهلي ضد غراتسر النمساوي مباراة ودية اليوم الثلاثاء انتهت بالتعادل 3-3، في ختام معسكر الفريق الأهلاوي بالنمسا.

واعتمد المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، على تشكيل يضم إدواردو ميندي لحراسة المرمى، وأمامه الرباعي علي مجرشي وميريح ديميرال وروجر إيبانيز وبسام الحريجي للدفاع، وفرانك كيسيه وعبد الكريم دارسي ورياض محرز وزياد الجهني وسميحان النابت للوسط، وروبرو فيرمينو للهجوم.

وتقدم الفريق النمساوي في الدقيقة 13، ولكن إيبانيز تعادل للأهلي في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وشارك فهد الحمد على حساب زياد الجهني في الدقيقة 40، وسجل الفريق النمساوي هدفًا في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول بتأخر الأهلي بنتيجة 1-2.

وشارك فهد الرشيدي على حساب عبد الكريم دارسي، وسجل غراتسر الهدف الثالث في الدقيقة 54، وأشرك الأهلي الثنائي هيثم عسيري وسعد بالعبيد.

وأحرز فهد الرشيدي الهدف الثاني في الدقيقة 75 للأهلي، ثم تعادل فيرمينو في الدقيقة 82.