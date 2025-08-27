ما حقيقة تزوير عمر لامين يامال؟

كتب – نور الدين ميفراني

أثار سابقًا العديد من التقارير الإعلامية مسألة تزوير عقد الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، والبالغ حاليًّا 18 عامًا، واتهمته بأنه أكبر من عمره الحالي بعامين.

وجاءت الاتهامات عبر نشر صورة لمقال في جريدة إسبانية تقول فيها: إن النجم الإسباني يبلغ 10 سنوات، خاصة أن الصورة للاعب بقميص برشلونة موسم 2015-2016، حيث ادعوا أن الخبر صادر في 2015.

وولد لامين يامال في الـ13 من يوليو 2007 ويبلغ حاليًّا 18 عامًا، وأثيرت الضجة حين بدأ اللعب لبرشلونة في 2023 وعمره 15 عامًا و9 أشهر و16 يومًا، ثم تألق برفقة المنتخب الإسباني الأول وهو ما دفع جمهورًا واسعًا لاتهامه بتزوير عمره.

ورد لامين يامال بسخرية على هذه المزاعم بفيديو برفقة المنتخب الإسباني، حيث قال: "لامين يامال 16 سنة أو لا 30 سنة".

وكشفت عدة تقارير إعلامية أن الصحيفة التي نشرت صورة يامال بقميص برشلونة 2015 -2016 صدرت في 2017 وليس عام 2015 كما يدعي البعض، وبالتالي عمر اللاعب كان آنذاك فعلا 10 سنوات.

كما أن تزوير عمر لاعب في إسبانيا ليس سهلًا ويمكن كشفه بسهولة، وقد أصبحت حتى الدول الإفريقية تكشف تزوير أعمار اللاعبين فكيف ستكون الحال في القارة الأوروبية.

وأصبح يامال مؤخرًا محط اهتمام وسائل الإعلام بسبب علاقاته النسائية خارج الملعب، وكان آخرها ظهوره مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

وظهرت نيكي نيكول في حفل عيد الميلاد الخاص بلامين يامال بمناسبة بلوغه 18 عامًا، سن الرشد، في منتصف يوليو الماضي، ثم ظهرت في مباراة كأس خوان غامبر، ومؤخرًا احتفل معها بعيد ميلادها الـ25 في مشهد لافت وحولهما باقات ورود وبالونات حمراء على شكل قلب، وكعكة عيد ميلاد مهداة إلى المغنية اللاتينية.