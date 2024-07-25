بدأ ناديا آرسنال وتشيلسي المواجهات الودية خلال معسكرهما المقام في أمريكا بمواجهتين، فجر الخميس، أمام فريقي ريكسهام وبورنموث.

ويستعد "الغانرز" و"البلوز" بقوة للموسم الجديد للدوري الإنجليزي من خلال تلك الجولة التي سيخوضان فيها عددًا من المباريات التحضيرية.

آرسنال يهزم بورنموث

في المباراة الودية الأولى، حقق فريق آرسنال الفوز على نظيره بورنموث بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (5-4)، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وافتتح فابيو فييرا، لاعب آرسنال، الأهداف في الدقيقة الـ18 من زمن الشوط الأول، ولكن تعادل لصالح بورنموث اللاعب، أنطوان سيمينيو، بالدقيقة الـ73.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الأشواط الأصلية، التي نجح في حسمها "الغانرز" بنتيجة 5-4 ليفوز في أولى مبارياته الودية.

ويواجه آرسنال في المباراة المقبلة نظيره مانشستر يونايتد وديًّا، فجر الأحد المقبل.

تعادل تشيلسي وريكسهام

وفي ودية أخرى، تعادل فريق تشيلسي مع نظيره ريكسهام (2-2).

وسجل كريستوفر نكونكو هدف تشيلسي الأول في الدقيقة الـ35، ثم قلص ريكسهام النتيجة عن طريق لوك بولتون بالدقيقة الـ58.

وتقدم ريكسهام في النتيجة بأقدام جاك ماريوت في الدقيقة الـ71، ثم أضاف شيموانيا أوغوشوكو هدف التعادل للبلوز بالدقيقة الـ 82.

وشهدت المباراة اشتباكات بالأيدي بعد مرور نحو دقيقتين، بين ليفي كولويل ولاعب ريكسهام، قبل أن يتدخل حكم المباراة واللاعبون لإنهاء الأمر.

ويواجه تشيلسي نظيره سيلتك وديًا في المباراة المقبلة، مساء السبت.