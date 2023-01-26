شاكيرا ترفض طلب والدة بيكيه بإزالة "دمية الساحرة" من شرفة منزلها (صورة)

وانفصل الثنائي شاكيرا البالغة 45 سنة وجيرارد بيكيه البالغ 35 سنة السنة الماضية بعد علاقة استمرت 12 سنة ولديهما طفلان ودخلا في مشاكل قانونية لحضانة الطفلين قبل أن يتفقا على تسوية.

ودخل الطرفان في جدل كبير في المدة الأخيرة حيث أصدرت شاكيرا عدة أغاني تشير لصديقها السابق فيما رد بيكيه على كل إشاراتها بطريقته الخاصة والساخرة.