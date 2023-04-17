ميليتاو: سأصبح أفضل قلب دفاع في العالم
قال إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد إنه في طريقه ليصبح أفضل قلب دفاع في العالم.
ويستعد ميليتاو لقيادة دفاع ريال مدريد أمام تشيلسي غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.
وسئل ميليتاو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة هل أنت أفضل قلب دفاع في العالم؟ وأجاب اللاعب البرازيلي: "إنه رأي كل واحد، لكنني أعتقد أنني في طريقي، عندما وصلت كان وقتًا صعبًا بسبب اللاعبين الرائعين، لكنني الآن أعمل بشكل جيد جدا".
وانضم ميليتاو البالغ من العمر 25 عاما لريال مدريد من بورتو البرتغالي في 2019 مقابل 50 مليون يورو.
وشارك المدافع البرازيلي الموسم الحالي مع ريال مدريد في 40 مباراة في مختلف المسابقات بواقع 3240 دقيقة سجل فيها 6 أهداف بينها 4 أهداف في الليغا.
وبالمجمل لعب ميليتاو مع ريال مدريد 131 مباراة سجل فيها 10 أهداف وصنع 4.
وعن تطوره بعد رحيل المدافع المخضرم سيرجيو راموس قال ميليتاو: "أعتقد أنه بمساعدة الجميع أنا بخير، مع مزيد من التركيز والاستماع كثيرًا لأتحسن".
وعن مفتاح التأهل أمام تشيلسي قال اللاعب البرازيلي: "علينا أن نفعل ما نقوم به، ستكون مباراة صعبة وعلينا الاستمرار في فعل الشيء نفسه".
وبسؤاله عن مواطنه فينيسيوس جونيور أجاب: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ويكاد يكون من المستحيل إيقافه لأنه لا يتوقف عن الجري".
أما عن تشيلسي فقال "إنه فريق رائع ومن الصعب للغاية تسجيل الأهداف ضدهم، علينا أن نعمل بجد في الهجوم وسنفعل ذلك، ستكون مباراة صعبة للغاية".
وأضاف: "علينا أن نعتقد أنها ستكون مباراة صعبة أخرى وعلينا أن نلعب من أجل الفوز".
وبشأن شخصية المدرب كارلو أنشيلوتي أوضح: "إنه يساعدني كثيرًا وهو مدرب رائع، لقد علمني كثيرًا، كل يوم يعلمني شيئًا".