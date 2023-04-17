ميليتاو: سأصبح أفضل قلب دفاع في العالم

وعن مفتاح التأهل أمام تشيلسي قال اللاعب البرازيلي: "علينا أن نفعل ما نقوم به، ستكون مباراة صعبة وعلينا الاستمرار في فعل الشيء نفسه".

وبسؤاله عن مواطنه فينيسيوس جونيور أجاب: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم ويكاد يكون من المستحيل إيقافه لأنه لا يتوقف عن الجري".

أما عن تشيلسي فقال "إنه فريق رائع ومن الصعب للغاية تسجيل الأهداف ضدهم، علينا أن نعمل بجد في الهجوم وسنفعل ذلك، ستكون مباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "علينا أن نعتقد أنها ستكون مباراة صعبة أخرى وعلينا أن نلعب من أجل الفوز".

وبشأن شخصية المدرب كارلو أنشيلوتي أوضح: "إنه يساعدني كثيرًا وهو مدرب رائع، لقد علمني كثيرًا، كل يوم يعلمني شيئًا".