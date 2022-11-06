تطورات إصابة مبابي بعد تغييره في مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان

ويعاني المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم 2018، من إصابات عديدة في مونديال 2022؛ حيث سيغيب عنه بول بوغبا ونغولو كانتي، في حين يعاني كريم بنزيما لاعب ريال مدريد بسبب عدم الراحة كما أوضح مدربه كارلو أنشيلوتي.

ولن يتواجد بنزيما في مباراة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، غدا الإثنين.

وسيلعب باريس سان جيرمان مع أوكسير، يوم الأحد 13 نوفمبر، قبل أن ينضم اللاعبون إلى منتخبات بلادهم استعدادا لكأس العالم في قطر.