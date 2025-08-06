أول تعليق من وسام أبو علي حول الانتقال إلى الزمالك (فيديو)

نقل الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تصريحات على لسان وسام أبو علي، نجم الأهلي المصري السابق، والذي انتقل إلى كولومبوس كرو الأمريكي، بعدما أثار جدلا واسعا الفترة الماضية.

وكان الأهلي يرفض رحيل اللاعب الفلسطيني، ولكنه أصر على اتخاذ خطوة الاحتراف وقام برفض الالتحاق بمعسكر الفريق في تونس، ما دعا الإدارة في النهاية للرضوخ إلى طلبه وقامت ببيع عقده إلى كولومبوس كرو في الميركاتو الحالي.

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وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وترددت أنباء عن وجود أزمة في قيد وسام أبو علي مع ناديه الجديد كولومبوس كرو، بسبب قيود سقف الرواتب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ولكن اللاعب نفى هذا الأمر مؤكدًا أن ما يؤخر انضمامه للفريق هو الأمور الخاصة بحصوله على التأشيرة، وستنتهي الإجراءات خلال أيام قليلة.

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وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "تحدثت مع وسام أبو علي، وقال لي أنا حزين جدًّا، وفضل الأهلي عليّ لا يُمكن أن أنساه، الأهلي فعل معي كل شيء كنت أتمناه، وأنا مستاء جدًّا من كثرة الحديث عن انضمامي إلى بيراميدز والزمالك، وأكد لي أن حبه وانتماءه للنادي الأحمر".

وأضاف: "سألت وسام عن سر اختياره الانتقال إلى كولومبوس كرو؟ قال لي لأن هذا النادي اللاعبين ينتقلون منه لأندية أوروبية كبيرة، وأنا ما زالت سني تسمح لي أن ألعب في أندية أوروبية، أنا لست حزينًا من جمهور الأهلي، لكن لم أحب أن تظهر صورتي بهذا الشكل، كنت أحب أن أخرج من الباب الكبير، وعندما أذهب إلى أمريكا سأتحدث مرة أخرى عن الأهلي لأعطيه حقه".

وتابع شوبير حديثه على لسان وسام، موضحًا: "أنا الآن ما زلت في القاهرة والإجراءات سوف تنتهي وليس عندي مشكلة، وخلال يومين أو ثلاثة سأكون في أمريكا وأنتظم في تدريبات كولومبوس كرو، وأنا سأظل ما عشت أذكر ما حدث لي من جماهير الأهلي".

ويعد كولومبوس كرو بطل لقب كأس الدوريات، وهي البطولة التي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي معًا.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادمًا من سيريس السويدي.

وتوج وسام بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال أفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وخاض صاحب الـ26 عامًا مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفًا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.