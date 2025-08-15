تطور مثير في مفاوضات الاتحاد السعودي مع علي البليهي

شهدت مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع اللاعب الدولي علي البليهي تطوراً مثيراً في الساعات الماضية.

وارتبط اسم البليهي صاحب الـ 35 عاماً بالرحيل إلى نادي الاتحاد في الموسم الجديد في ظل عدم اعتماد المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للهلال عليه في مباريات كأس العالم للأندية أو اللقاءات الودية قبل الموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة علي البليهي يقدم لنادي الاتحاد 4 خدمات مذهلة

ولم يعلن الهلال تجديد عقد البليهي رسمياً حتى الآن ولكن أنباء أشارت إلى توقيع اللاعب عقداً جديداً مع الفريق الأزرق وينتظر تفعيله رسمياً.

وبحسب تقارير صحفية فإن نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع البليهي حتى حال تجديد عقده مع الهلال.

أخبار ذات علاقة 3 أشياء مهمة.. ما سبب تخوف جماهير الاتحاد السعودي من صفقة علي البليهي؟

ويعتزم نادي الاتحاد تقديم عرض رسمي لاستعارة البليهي من نادي الهلال في الموسم المقبل.

وكان نادي الاتحاد قد تحرك للتعاقد مع اللاعب عبد الإله العمري عقب نهاية إعارته من نادي النصر السعودي.

أخبار ذات علاقة منته ومقلب.. تعليق ناري حول انضمام علي البليهي إلى الاتحاد السعودي

ورفضت إدارة النصر فكرة رحيل العمري نهائياً إلى الاتحاد وطلبت مبالغ مالية ضخمة للتفريط في خدمات المدافع الدولي ما حول بوصلة الاتحاد نحو البليهي.