قال يوناس فينغارد، متسابق فريق فيسما ليس آبايك، بعد حصوله على المركز الثاني في سباق فرنسا للدراجات "المرهق"، إنه لن ينافس في سباق إسبانيا.

وأصبح السلوفيني تادي بوغاتشر أول متسابق منذ العام 1998 يحقق ثنائية سباقي إيطاليا وفرنسا للدراجات، بعد فوزه بلقبه الثالث في فرنسا أمس الأحد بفوزه على حامل اللقب فينغارد.

وتفوق بوغاتشر على حامل اللقب فينغارد والبلجيكي ريمكو إيفينبول، اللذين أحرزا المركزين الثاني والثالث، على التوالي في الترتيب العام للسباق وكذلك في المرحلة الأخيرة، وقد حقق الفوز متفوقًا في صدارة الترتيب العام بفارق ست دقائق و17 ثانية.

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ودخل المتسابق الدنماركي، الذي فاز بسباق فرنسا في آخر عامين، سباق هذا العام بعد توقف دام ثلاثة أشهر بعد عدة إصابات خطيرة بما في ذلك انهيار الرئة وكسر في الضلع إثر تعرضه لحادث تحطم في أثناء سباق إقليم الباسك في أبريل الماضي.

وبدا أن المتسابق (27 عامًا) غير قادر على الاحتفاظ بلقبه بعد الإصابات على الرغم من فوزه بإحدى المراحل.

وقال فينغارد لـ"يوروسبورت": "أنا مرهق، لا أعتقد أنني كنت متعبًا إلى هذا الحد بعد أحد السباقات الكبرى من قبل لأكون صادقا أنا مرهق بالطبع أريد العودة والفوز باللقب مرة أخرى أعتقد أنني الآن بحاجة للقليل من الراحة".

"لسوء الحظ لن أكون في بداية سباق إسبانيا لدي أولويات مختلفة هذا العام ولكن بالتأكيد سأكون هناك مرة أخرى في المستقبل".

وأضاف المتسابق الدنماركي: "لقد كانت رحلة طويلة جدًا لأنه منذ ثلاثة أشهر ونصف فقط تعرضت لأسوأ حادث في مسيرتي، إذ كسرت كل عظمة تقريبًا في الجانب الأيمن العلوي من جسدي مع ثقب بالرئتين".

وسيتطلع زميل فينغارد سيب كوس للدفاع عن لقبه في إسبانيا، الذي يبدأ في 17 أغسطس المقبل، بعد غيابه عن سباق فرنسا للدراجات بسبب فيروس كورونا.

ولن يشارك فينغارد في أولمبياد باريس أيضًا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وسيضم الفريق الدنماركي للدراجات على الطرق للرجال في باريس كل من مادس بيدرسن وماتياس سكيلموز وميكيل موركوف وميكيل بيرغ.