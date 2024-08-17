كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم اتفقوا على زيارة زميلهم أحمد فتوح، الذي يمر بأزمة كبيرة بعد حبسه؛ بسبب حادث سير والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وتعرض أحمد فتوح وزميله حارس المرمى محمد صبحي، إلى حادث سير مروع على طريق الساحل الشمالي، خلال سفرهما لقضاء فترة إجازة بعد الراحة التي حصل عليها الفريق من قبل الجهاز الفني بقيادة جوزيه غوميز.

النيابة العامة أكدت في بيان لها ثبوت تعاطي أحمد فتوح لمخدر الحشيش وفقًا لنتيجة العينة الخاصة به، كما أمرت بإحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن جميع اللاعبين طلبوا من عبدالواحد السيد، مدير الكرة، زيارة أحمد فتوح في محبسه.

أخبار ذات علاقة أول تحرك من الزمالك تجاه رجل الشرطة المتوفى في حادث أحمد فتوح

وأضاف: "عبدالواحد السيد نقل رغبة اللاعبين إلى حسين لبيب، رئيس النادي، للحصول على موافقة منه أيضا".

وتابع المصدر: "حسين لبيب وافق على رغبة اللاعبي من أجل دعم اللاعب نفسيا، وعلى الفور أبلغ عبد الواحد السيد اللاعبين بالموافقة على زيارة فتوح".

وأتم: "اللاعبون سيتوجهون لزيارة اللاعب خلال الساعات المقبلة من أجل الشد من أزره".

أخبار ذات علاقة مفاجأة.. ضبط قطعة حشيش في سيارة أحمد فتوح

وكان نادي الزمالك قام بنعي المتوفى أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح.

وأعلن النادي عن زيارة من وفد للفريق تضم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وعددا من اللاعبين لزيارة أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء لهم.