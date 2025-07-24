صورة "قبلة" مثيرة.. لامين يامال يصدم متابعيه بتصرف غريب (شاهد)

فاجأ لامين يامال نجم برشلونة جماهيره بتصرف غريب أثار ضجة على مواقع التواصل، بعدما نشر صورة بدا فيها وكأن خده يحمل آثار "قُبلة مثيرة"، عقب جدل واسع حول احتفاله بعيد ميلاده الـ18.

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الاحتفالية التي ضمت فنانين ولاعبين من برشلونة وأسماء شهيرة في عالم الموسيقى، جاءت بمناسبة بلوغ الجناح الإسباني الشاب سن الرشد، بعد عام تألق فيه وقاد منتخب بلاده للتتويج بلقب يورو 2024.

وأقيم الحفل وسط حضور عدد كبير من مشاهير يوتيوب وتيك توك ومؤثرين معروفين، وانتشرت صوره ومقاطعه بسرعة عبر الإنترنت، قبل أن تتفاقم الأزمة بتدخل جهات حقوقية.

حفل مثير للجدل

وأعلنت منظمة إسبانية تدافع عن حقوق ذوي الإعاقة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية، بعد تقارير تحدثت عن الاستعانة بأشخاص مصابين بالتقزم لأغراض ترفيهية خلال الحفل، معتبرة أن الأمر ينطوي على تمييز وإهانة لكرامتهم.

كما تسببت عارضة الأزياء كلوديا كالفو، الحاصلة على لقب "ملكة جمال المراهقات" في إسبانيا لعام 2021، في صدمة بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، لتكشف أنها تلقت عرضًا ماليًا كبيرًا لحضور الحفل بشروط خاصة، تضمنت اشتراطات حول اللون والشكل الخارجي للفتيات المدعوات.

ولكن نشرت كالفو بيانًا عبر حسابها الرسمي قالت فيه إنها لم تقصد اتهام أي شخص، وإنها فقط أعادت ما سمعته، مقدّمة اعتذارًا عن أي التباس أو ضرر نتج عن تصريحاتها.

صورة "القبلة".. والتوقيت المثير

في خضم هذا الجدل، نشر يامال صورة عبر خاصية "ستوري" في إنستغرام، ظهر فيها وأثر شفاه حمراء مطبوع على خده، مع تعبير ساخر بإخراج لسانه.

وأثير جدلا كبيرًا حول هذه الصورة، حيث فسرها البعض بأنها رسالة ساخرة من الضجة المثارة حوله، لكنه في الوقت نفسه أثار استغراب المتابعين، وطرح تساؤلات حول دوافعه.

الصورة جاءت بعد ساعات قليلة من تصريحات خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، الذي دافع عن اللاعب الشاب، وقلل من أهمية الجدل المحيط بالحفل.

لابورتا يدافع عن يامال

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "كان احتفالًا خاصًا.. كل ما يفعله لامين حالياً سيكون محل مراقبة".

وأضاف ساخرًا: "ما أزعجني فعلاً هو أنني لم أكن هناك.. لقد كان حفلاً رائعًا واستمتعوا به كثيرًا".

وأكد رئيس النادي أن يامال لم يتعرض لأي عقوبة بعد الحفل، وحضر التدريب في اليوم التالي بشكل طبيعي، واصفًا سلوكه بالاحترافي.

واختتم: "لامين في الثامنة عشرة من عمره، وكان مع أصدقائه، واحتفل مثل أي شاب في سنه.. أنا سعيد لأنه استمتع".