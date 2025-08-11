بعد شكوى الزمالك.. شوبير: ما حدث في مباراة سيراميكا لن يمر مرور الكرام (فيديو)

أطلق الإعلامي أحمد شوبير تصريحات نارية بعد ساعات من تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية ضده إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال نادي الزمالك في شكواه إنه يرفض التحريض ضد جماهيره من جانب أحمد شوبير عبر شاشة قناة الأهلي، موضحاً أن تصريحات الأخير خالفت الأكواد والمعايير الهنية.

ورد شوبير عبر قناة الأهلي: "لماذا أخاف؟ الأرزاق في النهاية بيد الله.. تحدثت عن تجاوزات جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى للدوري المصري وإنا لمنتظرون العقوبات الخاصة لهذه المباراة".

وتابع: "عندما اخترت اسم برنامجي الجديد في قناة الأهلي باسم "حارس الأهلي" لأنني أدافع هنا عن نادٍ عملاق وله أصوله وتقاليده وهو الأكبر في مصر من ناحية الاحتفاظ والحرص على تطبيق القواعد والمبادئ".

وواصل: "دوري في البرنامج البحث عن حفظ حقوق النادي وإبعاد الهجوم عن الأهلي، وما تحدثت به عن واقعة تجاوز جماهير الزمالك أمر في صميم عملي وواجبي بصفتي إعلاميًا".

وأكد أنه حذر منذ عام 2007 من حالة الاحتقان بين جماهير الكرة المصرية وهو ما أدى في النهاية إلى الواقعة المؤسفة عام 2012 التي راح ضحيتها 72 مشجعاً للأهلي عقب لقاء المصري.

"ليا الشرف إني حارس الأهلي في الإعلام وياما دقت على الرأس طبول!" .. مقدمة نارية من شوبير بعد ردود أفعال حلقة الأمس

وقال شوبير: "يجب ألا يمر ما حدث من جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا مرور الكرام، والتجاوز في حق لاعب الأهلي أحمد مصطفى "زيزو" ينذر بالدخول في مرحلة خطيرة للغاية".

وأشار إلى أن الأهلي دائماً يتعامل وفقاً لقيم ومبادئ وتقاليد خاصة ونجح في الاستثمار والحصول على أكبر عوائد مالية وتحقيق النجاحات في حدود قدراته، ولذا يعطي الأهلي دروساً في الانضباط والأخلاق.

وأتم قائلاً: "سبق أن تعامل الأهلي بصرامة وقوة ضد أي متجاوز للمبادئ وضد أسماء عظيمة لعبت له".