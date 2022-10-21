بعد خمس سنوات على مغامرة تصفيات كأس العالم 2018.. منتخبات سوريا تبحث عن الهوية (فيديو)

ووصل المنتخب السوري إلى ملحق ما قبل النهائي، وودع أمام أستراليا (تعادل 1/1 وخسر 1/2) لكن ومنذ ذلك الحين حلت لعنة تبديل الإدارات والاتحادات والمدربين، وسط نتائج مخيبة للكرة السورية في جميع الفئات العمرية.

وتعاقبت 3 اتحادات لكرة القدم، وأكثر من 5 مدربين محليين وعرب وأجانب على المنتخب الأول، وكذلك الأمر بالنسبة للفئات العمرية.

وتباينت الآراء حول تجربة جديدة لسورية على مستوى الفئات، واستقدام المدرسة الهولندية للتدريب.

والتقت شبكة "إرم نيوز" بلاعبين ومدربين سوريين، واستطلعت آراء الرياضيين حول اتحاد الكرة والكوادر الفنية للمنتخبات.

ويرى البعض أنه، ومع استقدام كوادر هولندية لتدريب الفئات، فإن ذلك يعتبر مميزا لأن المدرسة الهولندية على مستوى الفئات العمرية، هي مدرسة خبيرة جدا.

لكن حتى اللحظة لم يأخذ هذا الكادر فرصته لفهم العقلية السورية، ولا يجب الحكم عليه بمجرد الخروج من مسابقة أو تصفيات، خاصة أن انتقاء اللاعبين يحتاج إلى إستراتيجية طويلة الأمد، مرتبطة بشكل أساسي بالتجهيزات ونضج المواهب إضافة إلى الجوانب المادية والمعنوية.

واعتبرت آراء أخرى أنه من الأفضل الاستفادة من التجربة الهولندية كإشراف وتأهيل بالتعاون مع مدرب محلي، لأن هذا المدرب يفهم إلى حد بعيد الفكر الكروي للفئات العمرية، والبيئة الكروية التي خرج منها.

وبالتالي يصبح التعامل بشكل أفضل لتحقيق نتائج إيجابية، مع التأكيد على ضرورة التحقق من مستوى المشرف والمدرب الأجنبي، بما يتعلق بسيرته الذاتية وإنجازاته.

وتعتبر مدرسة أوروبا الغربية جديدة على العقلية الكروية السورية.

وعن تعاقب الإدارات والكوادر الفنية، والإشكاليات الكبيرة الموجودة في الشارع الرياضي السوري، اعتبر البعض أن المشكلتين مترابطتان، ومتعلقتان بطبيعة العمل الرياضي في سوريا، فلا منتخب قويا دون إدارة قوية، وبالتالي فإن أي خيبة أو سقوط متعلقة بشكل أساسي بالإدارة والاتحادات، والعكس صحيح.

كما أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قرارات اللجان والكوادر الفنية وتبديل المدربين؛ يشي بكثير من التخبط، وعدم القدرة على مجاراة التطور الهائل في عالم كرة القدم عربيا وعالميا.

وخلال 10 مباريات لمنتخب سوريا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 حقق نسور قاسيون فوزا وحيدا، وتعادلوا 3 مرات وتعرضوا لـ6 خسائر، وحلوا في المركز الخامس في ترتيب المجموعة الأولى.