هل يفلت رونالدو من العقوبة بسبب لائحة الناقل الرسمي؟
أثير جدل واسع في الدوري السعودي، بعد الاحتفالية المسيئة التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، في مواجهة الشباب، عقب الفوز على الأخير (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، في دوري روشن.
وعقب المباراة ظلت جماهير الشباب تستفز رونالدو وتهتف باسم "ميسي"؛ وهو الأمر الذي يبدو أنه أصبح يغضب اللاعب بشدة، ليقوم بالاحتفال بحركة غير أخلاقية تجاه أحد المدرجات الخاصة بصاحب الأرض.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق بشأن الحركة غير الأخلاقية التي قام بها رونالدو.
وبحسب المصادر للصحيفة، فإن لجنة الانضباط ستدرس الحالة التي التقطتها مقاطع الفيديو، خلال آخر المباراة فوراً، على أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين.
ولكن الجدل اشتعل بشأن هل ستعتمد اللجنة على لقطات الناقل الرسمي للمباراة فقط في تحديد عقوبتها، أم هناك ما يمنع لجوءها إلى اللقطات التي تم تصويرها بجوالات المشجعين من المدرجات؟.
وقال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عبر قناة "SSC"، إن "إدارة الشباب تعتزم رفع شكوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق، تجاه لاعب النصر رونالدو نظير الحركة غير الأخلاقية".
وأضاف: "حسب اللائحة التي وصلنا إليها، لا يوجد ما ينص على مسألة الاعتماد على لقطات الناقل الرسمي فقط".
واستعرض الحميدي على الهواء بعض مواد اللائحة، موضحا: "المادة 117 تكشف أنواع الأدلة التي تقدم للجنة، والتي تؤكد أنه يجوز تقديم أي نوع من الأدلة، أبرزها تقارير الحكام والمساعدين، وتقارير مراقبي المباريات ومقيمي الحكام، والإقرارات المقدمة من الأطراف والشهود، والأدلة المادية، وآراء الخبراء وتسجيلات الفيديو، كما يجوز للجان القضائية طلب المزيد من الأدلة في أي وقت".
وأشار الحميدي: "بناء على ما رصدناه لا توجد مسألة الاعتماد على الناقل الرسمي فقط".
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إدارة نادي النصر رصدت جميع التجاوزات المسيئة في حق الهداف التاريخي والأسطورة كرستيانو رونالدو، لرفعها للجهات القانونية لحفظ الحقوق".
بفوز الأمس، النصر رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط، علما بأن "الزعيم" سيواجه الاتفاق مساء اليوم الإثنين بالجولة ذاتها.