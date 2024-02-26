هل يفلت رونالدو من العقوبة بسبب لائحة الناقل الرسمي؟

أثير جدل واسع في الدوري السعودي، بعد الاحتفالية المسيئة التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، في مواجهة الشباب، عقب الفوز على الأخير (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، في دوري روشن.

وعقب المباراة ظلت جماهير الشباب تستفز رونالدو وتهتف باسم "ميسي"؛ وهو الأمر الذي يبدو أنه أصبح يغضب اللاعب بشدة، ليقوم بالاحتفال بحركة غير أخلاقية تجاه أحد المدرجات الخاصة بصاحب الأرض.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق بشأن الحركة غير الأخلاقية التي قام بها رونالدو.