استعرض البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد الإسباني مهاراته في تدريبات فريقه اليوم الجمعة.

وتبادل لاعبو ريال مدريد التمريرات القصيرة خلال المران، ولكن رودريغو نجح في تمرير الكرة بين قدمي زميله الألماني أنطونيو روديغر، وهو ما نال تفاعلًا من جانب زملائه في المران.

وشهد المران أيضًا تدخل من جانب روديغر تجاه قائد فريقه لوكا مودريتش خلال كرة مشتركة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه بلد الوليد بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإسباني.

وافتتح ريال مدريد مشوار الدفاع عن لقب الليغا بتعادل مخيب خارج دياره أمام ريال مايوركا بهدف لكل منهما.

ولم يستطع حامل اللقب في هذه المباراة الحفاظ على تقدمه بهدف رودريغو بعد استقباله هدفًا من جانب فيدات موريكي.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة بلد الوليد حضورًا جماهيريًّا مكثفًا لمتابعة اللقاء الأول للفريق المدريدي على ملعبه "سانتياغو برنابيو" بحضور أحدث صفقاته الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز الأول بالدوري بعدما فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي بثنائية دون رد في العاصمة البولندية وارسو.