لقطة تظهر تورم قدم ميسي بعد خروجه مصابا في نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

أظهرت لقطات واضحة تأثر ليونيل ميسي بإصابته وتورم قدمه بشكل واضح عند خروجه مصابه في نهائي كوبا أمريكا 2024، ضد كولومبيا، في اللقاء الذي يجمعهما، فجر الاثنين.

وتعرض ميسي لإصابة في الشوط الأول على مستوى الركبة، وتلقى العلاج، رغم أنه تألم كثيرًا، لكنه عاد سريعًا للملعب لمساندة الأرجنتين.

وفي الشوط الثاني، دخل النجم الأرجنتيني وهو يحاول التغلب على إصابته، ولكن في الدقيقة 64، سقط ميسي أرضًا دون تدخل من أحد، بعدما تعثر في محاولة اللحاق بالكرة.

سقوط ميسي أدى لدخول الجهاز الطبي ومحاولة علاجه، لكنه لم يتمكن من ذلك، وخرج من الملعب مصابًا وهو يبكي بشدة، لوقت طويل حتى على مقاعد البدلاء، ليدخل بدلًا منه نيكولاس غونزاليس.

وظهرت مشاهد لميسي على مقاعد البدلاء وقدمه بدت متورمة بشدة ويضع حولها الثلج، ورغم ذلك حاول التحامل على نفسه من أجل التفاعل مع أحداث اللقاء ومنح التعليمات لزملائه.

وسبق أن تعافى ميسي من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة تشيلي في الجولة الثانية وأثرت سلبا على مستواه.

وأنهى ليونيل ميسي مشواره في النسخة الحالية لكوبا أمريكا مكتفيا بهدف واحد أمام كندا، في مباراة الدور قبل النهائي.