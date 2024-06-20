صفقة جديدة تدعم مشروع برشلونة القادم
بدأ نادي برشلونة الإسباني مسلسل تعزيز صفوفه بمواهب واعدة من أجل بناء فريق مميز للمستقبل القريب.
وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن حصول نادي برشلونة على خدمات أوسكار ميدينا لاعب فريق كورنيا الصاعد.
ويبلغ ميدينا 14 عامًا فقط، ولكن الصحيفة الكتالونية أكدت أنه لاعب المستقبل في خط وسط الكرة الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميدينا يتميز بجودة تمريراته والضغط المميز وهو لاعب ارتكاز دفاعي أكثر من رائع سيحدث نقلة لفريق الناشئين مواليد 2010 بنادي برشلونة وسيتم تحضيره للفريق الأول في غضون سنوات قليلة.
وكانت إدارة برشلونة قد نجحت مؤخرًا في التعاقد مع 3 لاعبين صاعدين أيضًا من نادي إسبانيول لتدعيم فريق الناشئين.
وانضم الثلاثي تشافي ميرانجيلز مواليد 2009 بجانب الثنائي أوناي بالمون وبيري فيلاكورتا مواليد 2010 من صفوف إسبانيول من أجل تدعيم قطاع ناشئي برشلونة.
ويستهدف العملاق الكتالوني جذب المواهب الواعدة من أجل تكوين فريق مميز في المستقبل القريب لتكرار تجربة المدرب بيب غوارديولا المدير الفني الأسبق الذي قام بتصعيد عدد من مواهب لاماسيا للفريق الأول واستحوذ على البطولات في الفترة بين 2008 إلى 2012.