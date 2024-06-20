صفقة جديدة تدعم مشروع برشلونة القادم

وكانت إدارة برشلونة قد نجحت مؤخرًا في التعاقد مع 3 لاعبين صاعدين أيضًا من نادي إسبانيول لتدعيم فريق الناشئين.

وانضم الثلاثي تشافي ميرانجيلز مواليد 2009 بجانب الثنائي أوناي بالمون وبيري فيلاكورتا مواليد 2010 من صفوف إسبانيول من أجل تدعيم قطاع ناشئي برشلونة.

ويستهدف العملاق الكتالوني جذب المواهب الواعدة من أجل تكوين فريق مميز في المستقبل القريب لتكرار تجربة المدرب بيب غوارديولا المدير الفني الأسبق الذي قام بتصعيد عدد من مواهب لاماسيا للفريق الأول واستحوذ على البطولات في الفترة بين 2008 إلى 2012.