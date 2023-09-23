تعمل بالذكاء الاصطناعي.. الفيفا يوافق على تقنية التتبع للأحذية لاستخدامها في المباريات
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الفيفا وافق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي "AI" لأحذية كرة القدم لاستخدامها في المباريات الرسمية.
وأوضحت أن هذا الأمر يفتح الباب أمام أول جهاز لتتبع الأطراف السفلية يتم ارتداؤه في مباريات كرة القدم.
وفي 2019، أطلقت شركة "Playermaker" جهاز تعقب جديدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يمكن ربطه بأحذية اللاعبين لتتبع بيانات الأداء الفني والبدني.
وتتراوح المعلومات بين وقت الاستحواذ والتوازن الفني وسرعات الركل والسرعة والمسافة والتسارع وتغيير الاتجاهات.
وسيمكِّن الجهاز اللاعبين والمدربين من تحليل المهارات الفريدة أثناء الدورات التدريبية والمباريات؛ بهدف الارتقاء بمراقبة بيانات الأداء إلى المستوى التالي.
وتمت الموافقة على التكنولوجيا الجديدة أيضًا من مشرعي كرة القدم IFAB (مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم).
ونقلت "ديلي ميل" عن غاي أهارون الرئيس التنفيذي لشركة "Playermaker" والمؤسس المشارك: "قبل خمس سنوات، قمنا برهان جريء لوضع أجهزة الاستشعار على القدمين، مدفوعًا بإيماننا الراسخ بأننا قادرون على تقديم بيانات ورؤى غير مسبوقة لم يكن من الممكن تصورها من قبل".
وأضاف: "على الرغم من المشككين الذين وصفونا بالمجانين، وشككوا في أي شخص سيستخدم أجهزة الاستشعار في أحذية كرة القدم، إلا أننا ثابرنا، الآن، بعد سنوات قليلة فقط، أقر الفيفا بالسلامة والدقة والإمكانات المستقبلية التي لا يمكن إنكارها لأجهزة استشعار الأحذية في إحداث ثورة في اللعبة للجميع".
ولدى "Playermaker" شراكات مع أكثر من 200 نادي كرة قدم محترف، بما في ذلك فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز كمانشستر سيتي وفولهام، إلى جانب بنفيكا المشارك في دوري أبطال أوروبا.