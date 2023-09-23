تعمل بالذكاء الاصطناعي.. الفيفا يوافق على تقنية التتبع للأحذية لاستخدامها في المباريات

وأضاف: "على الرغم من المشككين الذين وصفونا بالمجانين، وشككوا في أي شخص سيستخدم أجهزة الاستشعار في أحذية كرة القدم، إلا أننا ثابرنا، الآن، بعد سنوات قليلة فقط، أقر الفيفا بالسلامة والدقة والإمكانات المستقبلية التي لا يمكن إنكارها لأجهزة استشعار الأحذية في إحداث ثورة في اللعبة للجميع".

ولدى "Playermaker" شراكات مع أكثر من 200 نادي كرة قدم محترف، بما في ذلك فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز كمانشستر سيتي وفولهام، إلى جانب بنفيكا المشارك في دوري أبطال أوروبا.