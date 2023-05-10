شاكيرا تثير الجدل بعشاء في أحد المطاعم الأمريكية مع لويس هاميلتون (فيديو)
تداول مغردون مقطع فيديو ظهرت فيه المطربة الكولومبية شاكيرا، طليقة قائد برشلونة السابق جيرارد بيكيه، في عشاء بأحد المطاعم، مع سائق مرسيديس البريطاني لويس هاميلتون، في مدينة ميامي الأمريكية.
وفي مدينة ميامي الأمريكية، شوهد لويس هاميلتون والمطربة الكولومبية شاكيرا، طليقة نجم برشلونة السابق، في مطعم "تشبرياني" أحد أكثر المطاعم شهرة هناك.
ومن غير المعروف على وجه اليقين ما إذا كانا قد تناولا العشاء معا أو كانت مجرد تحية لبعضهما البعض.
وكانت شاكيرا حضرت سباق جائزة ميامي الكبرى والتقت نجم هوليوود توم كروز وغيره من المشاهير.
فيما حضر هاميلتون الحلبة على سكووتر ولم يشاهدا معاً أثناء الحدث، لكن الكثير من الحاضرين في المطعم تعرفوا إليهما والتقطوا مقاطع فيديو وصوراً.
وانفصلت شاكيرا عن بيكيه في 4 يونيو الماضي، وأعلنت انتهاء علاقتهما؛ بسبب نشوب بعض الأزمات بينهما، حيث استمرت علاقة الثنائي لمدة 12 عامًا، ولديهما طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولود في 29 يناير 2015.
وجاء تأكيد الانفصال بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.
وكانت شاكيرا قد أطلقت مؤخرا أغنيتها الجديدة التي هاجمت فيها بيكيه بعنوان "BZRP Music Sessions #53"، وقد حصد الكليب أكثر من 230 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأثارت سلسلة من الردود الحادة بين الثنائي، كما دخلت على الخط شركات عالمية مثل كاسيو ورينو.