شاكيرا تثير الجدل بعشاء في أحد المطاعم الأمريكية مع لويس هاميلتون (فيديو)

وفي مدينة ميامي الأمريكية، شوهد لويس هاميلتون والمطربة الكولومبية شاكيرا، طليقة نجم برشلونة السابق، في مطعم "تشبرياني" أحد أكثر المطاعم شهرة هناك.

ومن غير المعروف على وجه اليقين ما إذا كانا قد تناولا العشاء معا أو كانت مجرد تحية لبعضهما البعض.

وكانت شاكيرا حضرت سباق جائزة ميامي الكبرى والتقت نجم هوليوود توم كروز وغيره من المشاهير.

فيما حضر هاميلتون الحلبة على سكووتر ولم يشاهدا معاً أثناء الحدث، لكن الكثير من الحاضرين في المطعم تعرفوا إليهما والتقطوا مقاطع فيديو وصوراً.