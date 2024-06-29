الوجه الجديد.. تعرف على مفتاح صفقات الأهلي السعودي
أعلن الأهلي السعودي قبل ساعات عن التوقيع مع المدرب ألكسندر هاوزر ليكون مدربًا مساعدًا جديدًا للألماني ماتياس يايسله.
اتخاذ الأهلي لتلك الخطوة سيساعد الفريق كثيرًا سواء في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، أو بشكل عام خلال السنوات المقبلة.
ويملك هاوزر الكثير من المميزات التي قد تقوده رفقة الأهلي إلى تحقيق الكثير من الإنجازات في الفترة المقبلة.
إعداد قوي
يستعد الأهلي للموسم المقبل بشكل قوي للغاية، ومن أجل إتمام تلك الاستعدادات كان لا بد من قدوم هاوزر ليكون جزءا من مستقبل الفريق.
يريد الأهلي التوقيع مع أفضل الصفقات في العالم، وأن يجعل فريقه الأقوى في المملكة في ظل القوة الكبيرة للنصر والهلال.
لكن كل ذلك لن يحدث إلا بوجود شخص مثل المدرب النمساوي الذي يملك الكثير من الخبرة خلال مسيرته الكروية الرائعة.
علاقة طيبة
يملك ألكسندر هاوزر علاقات طيبة في عدة أندية أوروبية لعل أبرزها هو فريقه السابق سالزبورغ الذي عمل فيه لسنوات طويلة.
عمل هاوزر في شباب سالزبورغ ثم ذهب للعمل مع الفريق الأول؛ مما فتح له مجالات كبيرة في العلاقات في عدة دول أوروبية.
يساعد كل ذلك الأهلي بشكل كبير فيما يتعلق بعملية ضم صفقات جديدة لصفوفه، بالأخص من صفوف سالزبورغ بالتحديد الذي عُرف عنه أنه منبع للنجوم الشباب ومصدر دائم لإخراج أفضلهم لأندية العالم، على سبيل المثال كريم أديمي، نجم بروسيا دورتموند الألماني.
كشاف سابق
هاوزر هو الكشاف السابق لنادي سالزبورغ أيضًا وساهم في ضم مجموعة من أبرز المواهب في تاريخ النادي النمساوي، ولديه عين خبيرة في ذلك الشأن.
سيساعد ذلك الأهلي بشكل كبير في اختيار الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، ونظرًا للخبرة السابقة لهاوزر في اكتشاف المواهب الشابة قد يوفر ذلك الكثير من الوقت والمجهود على الأهلي في سوق الانتقالات، هذا بالإضافة إلى الأموال التي قد يوفرها أيضًا نظير التوقيع مع صفقات لا تتكالب عليها الكثير من الأندية.
علاقته بيايسله
سبق لهاوزر العمل مع ماتياس يايسله، المدير الفني الحالي للأهلي، في عدة مناسبات، جميعها كانت في صفوف سالزبورغ النمساوي.
وستسمح المعرفة السابقة بين الثنائي بالكثير من التعاون المثمر بكل تأكيد في صفوف الفريق الجداوي الذي يبحث عن العودة للمنافسة في الموسم الجديد بأقوى ما لديه.
ظهر أول تعاون بين يايسله وهاوزر في صفوف شباب سالزبورغ، وفي ذلك الوقت عمل كلاهما سويًّا لمدة 17 مباراة كانت ناجحة إلى حد كبير للغاية.
تولى يايسله بعدها تدريب الفريق الأول في صفوف سالزبورغ بعد رحلة له في أندية مختلفة بين الدنمارك، وألمانيا، والنمسا، وبالطبع شاركه هاوزر القيادة الفنية للنادي، واستمرّا في تحقيق الأرقام الجيدة.
حقق الثنائي سويًّا في سالزبورغ 64 فوزًا من 92 مباراة، بواقع حوالي 2.28 نقطة في كل مواجهة، مسجلين 212 هدفًا، ولم يخسروا سوى عشر مباريات.