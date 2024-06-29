الوجه الجديد.. تعرف على مفتاح صفقات الأهلي السعودي

أعلن الأهلي السعودي قبل ساعات عن التوقيع مع المدرب ألكسندر هاوزر ليكون مدربًا مساعدًا جديدًا للألماني ماتياس يايسله.

اتخاذ الأهلي لتلك الخطوة سيساعد الفريق كثيرًا سواء في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، أو بشكل عام خلال السنوات المقبلة.

ويملك هاوزر الكثير من المميزات التي قد تقوده رفقة الأهلي إلى تحقيق الكثير من الإنجازات في الفترة المقبلة.