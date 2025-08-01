لا يوجد "شعار".. موقف محرج لكريستيانو رونالدو مع "القائد المنافس" (فيديو)

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لموقف محرج في مباراة فريقه الودية ضد تولوز الفرنسي.

وفاز النصر على حساب تولوز بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت أمس الأول الأربعاء في ختام المعسكر التدريبي للفريق السعودي الذي أقامه في النمسا.

وسجل ثنائية النصر القائد البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو ومحمد مران في ثاني مباراة للفريق السعودي تحت قيادة المدرب الجديد البرتغالي جورجي جيسوس.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرونالدو قبل بداية اللقاء أثناء مصافحة قائد تولوز.

أخبار ذات علاقة أنصار كريستيانو أقوى.. 10 نجوم ألهمهم ميسي ورونالدو

وفوجئ النجم البرتغالي بعدم منحه شعار النادي لتسليمه إلى قائد الفريق الفرنسي كما هو متعارف قبل بداية المباريات.

وتسلم رونالدو شعار نادي تولوز ولكنه اعتذر لمنافسه لعدم حصوله على شعار ناديه متجاوزاً الموقف المحرج.

وكان رونالدو قد جدد عقده مؤخراً مع النصر لموسمين قادمين حتى صيف 2027.

أخبار ذات علاقة محمد صلاح يفاجئ كريستيانو رونالدو وميسي

ووصلت بعثة النصر فجر اليوم الجمعة إلى البرتغال من أجل بدء المرحلة الثانية من معسكر الإعداد للموسم المقبل.

ويستعد النصر لافتتاح موسمه بمواجهة نارية ضد الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في هونغ كونغ في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.