تحرك ناري من ليفربول لصد "صفعة" ريال مدريد الجديدة

كشفت تقارير صحفية عن تحرك قوي من جانب نادي ليفربول لإقناع أحد أبرز لاعبيه بالبقاء ضمن صفوف الفريق رغم تلقيه عرضًا قويًّا من جانب ريال مدريد للانضمام إليه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويخشى ليفربول من تكرار صفعة ريال مدريد والتي قام بها سابقًا مع ترينت ألكسندر أرنولد، والذي رحل عن صفوف الريدز إلى الفريق الملكي بعد نهاية تعاقده ورفض تمديده.

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وتسبب سعي ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، قلقًا كبيرًا جدًّا في أروقة ومكاتب إدارة النادي الإنجليزي؛ ما جعلها تتحرك لضمان بقائه.

وينتهي عقد كوناتي في صيف 2026؛ ما يجعله مرشحًا للرحيل مجانًا بعد عام من الآن.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي ساشا تافالوري، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "إبراهيما كوناتي تلقى عرضًا جديدًا محسنًا من نادي ليفربول لتمديد عقده حتى يونيو 2029، ويتضمن هذا العرض زيادة كبيرة في راتبه".

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وأضاف: "كوناتي يدرس الآن خياراته، خاصة بعد أن ألمح — بشكل غير رسمي — إلى انفتاحه على الانتقال إلى ريال مدريد مؤخرًا".

وكان الإعلامي الرياضي بين جاكوبس، ذكر مؤخرًا أن ليفربول يستهدف التعاقد مع مدافع جديد، رغم أنه صرف حوالي 300 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف؛ ما يشير إلى تحرك استباقي تفاديًا لرحيل كوناتي.

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ويبحث ريال مدريد عن عنصر دفاعي جديد بعد أن طلب المدرب تشابي ألونسو من الإدارة تدعيم صفوف الفريق دفاعيًّا بعد المستوى الذي ظهر به كلٌّ من أنطونيو روديغير وراؤول أسينسيو في كأس العالم للأندية 2025 الأخير الذي أقيم في الولايات المتحدة وخرج فيه الميرنغي في نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان بالخسارة بنتيجة 4-0.