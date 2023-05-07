حقيقة سعي مانشستر سيتي للتعاقد مع بيلينغهام قبل ريال مدريد

وعلى الرغم من اهتمام السيتي المؤكد باللاعب نشرت صحيفة (The Athletic) البريطانية تقريرًا قالت فيه إن مانشستر سيتي صرف النظر عن التعاقد مع بيلينغهام، لوفرة اللاعبين في مركزه.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي لم يقدم أي عروض حتى اللحظة سواء للاعب أو ناديه الألماني، ولكن النادي الإنجليزي مازال يراقب بيلينغهام ولم ينسحب من الصفقة، ولكنه لن يقدم راتبًا أعلى من المُقدم من قبل ريال مدريد.

وحول تقارير اتفاقه مع ريال مدريد والاقتراب من الإعلان عن الصفقة، قالت صحيفة (The Athletic) إن مانشستر سيتي يرى أن هذه التقارير بمثابة "تكتيك إعلامي إسباني"، قبل المباراة المهمة أمام ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد بعد غد الثلاثاء 9 مايو على ملعب “سانتياغو برنابيو”، بينما تقام مباراة الإياب يوم 17 من الشهر نفسه على ملعب "الاتحاد".