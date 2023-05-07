حقيقة سعي مانشستر سيتي للتعاقد مع بيلينغهام قبل ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لم يُقدم أي عرض إلى بروسيا دورتموند للحصول على خدمات جود بيلينغهام لاعب الفريق الألماني، رغم صدور تقرير من صحيفة "ماركا" الإسبانية تفيد بوجود اتفاق بين ريال مدريد وبروسا بشأن اللاعب.
ويشتد السباق بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على بيلينغهام، في الوقت الذي قيل فيه إن ليفربول غير قادر على حسم الصفقة بسبب تكلفتها العالية.
وعلى الرغم من اهتمام السيتي المؤكد باللاعب نشرت صحيفة (The Athletic) البريطانية تقريرًا قالت فيه إن مانشستر سيتي صرف النظر عن التعاقد مع بيلينغهام، لوفرة اللاعبين في مركزه.
وأشارت إلى أن مانشستر سيتي لم يقدم أي عروض حتى اللحظة سواء للاعب أو ناديه الألماني، ولكن النادي الإنجليزي مازال يراقب بيلينغهام ولم ينسحب من الصفقة، ولكنه لن يقدم راتبًا أعلى من المُقدم من قبل ريال مدريد.
وحول تقارير اتفاقه مع ريال مدريد والاقتراب من الإعلان عن الصفقة، قالت صحيفة (The Athletic) إن مانشستر سيتي يرى أن هذه التقارير بمثابة "تكتيك إعلامي إسباني"، قبل المباراة المهمة أمام ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.
ويلعب مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد بعد غد الثلاثاء 9 مايو على ملعب “سانتياغو برنابيو”، بينما تقام مباراة الإياب يوم 17 من الشهر نفسه على ملعب "الاتحاد".
ويُعتقد أن قيمة بيلينعهام هي 100 مليون جنيه إسترليني كما حددت إدارة دورتموند من قبل، وهو رسم من المتوقع أن يقبل به ريال مدريد هذا الصيف.
وينتهي تعاقد بيلينغهام مع بروسيا دورتموند في يونيو 2026، ما يعني أن إدارة النادي ليست تحت ضغط الوقت لبيع اللاعب.
وشارك بيلينغهام مع بروسيا دورتموند في 130 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 21 هدفا وصنع 25 تمريرة حاسمة.