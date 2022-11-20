منتخب قطر يخسر أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم (فيديو)

ولم يسجل أي من لاعبي المنتخبين أي هدف في الشوط الثاني لتنتهي المباراة على فوز الإكوادور 0/2.

وانتهت المباراة دون أن يسدد لاعبو منتخب قطر أي كرة على مرمى الحارس هيرنان جالينديز.