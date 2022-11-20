منتخب قطر يخسر أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم (فيديو)
خسر منتخب قطر 0/2 أمام منافسه منتخب الإكوادور، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى.
وتقدم "إينير فالنسيا" للإكوادور في الدقيقة الخامسة لكن الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو ألغى الهدف بسبب التسلل.
وعاد "إينير فالنسيا" وسجل هدف التقدم للإكوادور من ضربة جزاء بعد تدخل خشن عليه من سعد الشيب الدوسري حارس قطر.
وواصل إينير فالنسيا تألقه في المباراة وسجل الهدف الثاني من ضربة رأس مستغلًا كرة عرضية من أنجيلو بريسيادو في الدقيقة 31.
ولم يسجل أي من لاعبي المنتخبين أي هدف في الشوط الثاني لتنتهي المباراة على فوز الإكوادور 0/2.
وانتهت المباراة دون أن يسدد لاعبو منتخب قطر أي كرة على مرمى الحارس هيرنان جالينديز.
وبات إينير فالنسيا الهداف التاريخي لمنتخب الإكوادور في كأس العالم برصيد 5 أهداف في 4 مباريات.
ورفع منتخب الإكوادور رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، في حين لم يحصد منتخب قطر أي نقطة من أول ظهور له في المونديال.
ومن المقرر أن يلعب منتخب قطر مع السنغال، يوم الجمعة 25 نوفمبر، ثم مع هولندا يوم 29 نوفمبر.
أما منتخب الإكوادور فسيلعب مع هولندا، يوم الجمعة 25 نوفمبر، ثم مع السنغال يوم 29 نوفمبر.