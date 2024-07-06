ملخص وأهداف ورجل مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا

تأهل المنتخب الإنجليزي للدور نصف النهائي لكأس أمم أوروبا للمرة الثانية على التوالي وذلك عقب فوزه على منتخب سويسرا بركلات الترجيح (5 ـ3) وذلك إثر نهاية المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في ثالث مباريات الدور ربع النهائي ليورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقدم المنتخب السويسري أداء لافتا في مشاركته القارية السادسة، لكن مسيرته توقفت في ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2016 و2020.

وافتتح أمبولو التسجيل للمنتخب السويسري في الدقيقة 74 ، لكن الجناح الإنجليزي السريع بوكايو ساكا عدل النتيجة في الدقيقة 79 بتسديدة رائعة لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل (1 ـ1) قبل المرور للحصتين الإضافيتين اللتين لم تسفرا عن تغيير في النتيجة ليتم الالتجاء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت فيها الكرة للإنجليز بعد أن تصدى الحارس جوردان بيكفورد لركلة السويسري مانوال أكانجي الأولى في سلسلة ركلات ترجيح سويسرا.

وسجل لاعبو إنجلترا الخمسة الذين تقدموا إلى علامة الجزاء وهم بالمر وبيلنغهام وساكا وتوني وألكسندر أرنولد لينجح منتخب الأسود الثلاثة في التأهل لنصف النهائي.

ودخل منتخب سويسرا مباراة ربع النهائي بالتشكيلة التالية:

يان زومر وفابيان شير ومانويل أكانجي وريكاردو رودريجيز وفابيان ريدر ووريمو فرويلر وجرانيت تشاكا وميشيل أبيشي وروبن فارجاس ودان ندوي وبريل إمبولو.

أما منتخب الأسود الثلاثة فدفع مدربه غاريث ساوثغيت بالتشكيلة التالية:

إنجلترا: جوردان بيكفورد وكايل ووكر وإيزري كونسا وجون ستونز وكيران تريبيير وديكلان رايس وكوبي ماينو وبوكايو ساكا وجود بلينجهام وفيل فودن وهاري كين.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي ملخصا وأهداف ولقطات ورجل مباراة سويسرا وإنجلترا في ربع نهائي يورو 2024:

الدقيقة 1: الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو يطلق صافرة بداية المباراة. ركلة البداية لمنتخب إنجلترا.

الدقيقة 3: بوكايو ساكا يرسل كرة عرضية في عمق منطقة جزاء سويسرا لكنها تنتهي إلى ركلة مرمى قبل أن يتلقاها القائد كين.

الدقيقة 6: سويسرا ترد بهجمة واعدة لفارغاس الذي يحاول تجاوز الدفاعات الإنجليزية لكن محاولته تنتهي دون خطورة على الحارس بيكفورد.

الدقيقة 14: هجمة واعدة لمنتخب إنجلترا ترتد من الدفاع أمام ديكلان رايس الذي يرسل قذيفة قوية كانت متجهة في وسط المرمى قبل تدخل الدفاع لإبعاد الخطر.

الدقيقة 16: الإنجليز يواصلون الضغط دون هوادة في هذه الدقائق. كرة ثانية مرتدة من الدفاع يتلقاها كوبي ماينو بتسديدة قوية جدا لكن المدافع رودريغيز يتدخل قبل وصول الكرة لمرمى الحارس زومر.

الدقيقة 17: لاعبو إنجلترا يطالبون بركلة جزاء بعد سقوط هاري كين داخل المنطقة لكن الإيطالي أورساتو يعلن شرعية تدخل المدافع فابيان شار.

الدقيقة 25: بوكايو ساكا هو الأخطر على الإطلاق في المباراة حتى الآن: جناح أرسنال يتلاعب بمدافع سويسري ويضع كرة على منطقة مرمى الحارس زومر لكن الدفاع يتدخل قبل وصول كين وفودين.

الدقيقة 31: هجمة مرتدة سريعة لمنتخب الأسود الثلاثة يقودها جود بيلنغهام، يتجاوز فابيان شار الذي يتدخل بعنف لوقف هجمة بيلنغهام. الإيطالي أورساتو يرفع البطاقة الصفراء في وجه شار.

الدقيقة 32: كوبي ماينو يقود هجمة خطيرة لمنتخب إنجلترا لكن الدفاع السويسري يبدو حذرا ويقظا في الوقت ذاته.

الدقيقة 35: فاصل مهاري من جود بيلنغهام على طريقة الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، هجمة لكتيبة غاريث ساوثغيت تنتهي دون أن تغير شيئا في النتيجة.

الدقيقة 41: فرصة خطيرة جدا لإنجلترا. بوكايو ساكا وراء إحداث الخطر وكوبي ماينو لم يكن بالنجاعة المطلوبة.

الدقيقة 45+1: نهاية أحداث الشوط الأول على نتيجة التعادل (0 ـ0) بين إنجلترا وسويسرا.

الدقيقة 46: الإيطالي أورساتو يعطي إشارة انطلاق الشوط الثاني.

الدقيقة 53: منتخب سويسرا أفضل في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. ومنتخب إنجلترا يدافع.

الدقيقة 54: أمبولو داخل مناطق الجزاء يرسل كرة رأسية لكنها لم تكن بالقوة التي يمكن أن تخدع الحارس الإنجليزي بيكفورد وتعلن المنعطف الأول للمباراة.

الدقيقة 60: فارغاس يستغل حالة ذهول وغياب للتركيز من مدافعي إنجلترا ويدخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل كرة على المقاس في منطقة المرمى لكن الدفاع يبعد الخطر.

الدقيقة 74: المنتخب السويسري يسجل الهدف الأول. هجمة واعدة ومميزة تنطلق من فابيان شار لتصل إلى أمبولو. قلب هجوم سويسرا يغالط الحارس بيكفورد ويهز شباك أنجلترا ومعها مدرجات ملعب دوسلدورف. (1 ـ0) لسويسرا.

الدقيقة 75: غاريث ساوثغيت يقحم ثلاثة لاعبين دفعة واحدة: شاو وإيزي وبالمر بهدف لعب مزيد من أوراقه.

الدقيقة 79: بوكايو ساكا يستغل كل مهاراته الكروية الخارقة ليرسل تسديدة قوية وأرضية تستقر في الزاوية اليمني للشباك السويسرية. نجم أرسنال يعيد المباراة إلى نقطة البداية (1 ـ1)

الدقيقة 88: هجمة جديدة لمنتخب إنجلترا الذي يعود في المباراة مثلما حصل في المواجهة الماضية أمام سلوفاكيا. ساكا يحاول إرسال كرة في عمق مناطق جزاء سويسرا لكن أفضل مدافع في تشكيلة المنتخب السويسري، فابيان شار يبعد الخطر.

الدقيقة 90: الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو يضيف 3 دقائق كوقت بديل في المباراة.

الدقيقة 93: أخطر محاولة لسويسرا تنتهي دون نتيجة: فابيان شار يرسل كرة متقنة من الجهة اليمنى لكن أحدا من زملائه لم يستغل الفرصة السانحة التي انتهت عليها المباراة بالتعادل 1 ـ1 والتوجه للوقتين الإضافيين.

المباراة الثالثة من أصل 3 مباريات في ربع النهائي تستوجب أكثر من 90 دقيقة.

الدقيقة 91: انطلاق الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 93: ديكلان رايس يرسل قذيفة قوية جدا والحارس السويسري زمر يستعمل كل خبرته في التصدي لها بشكل رائع.

الدقيقة 107: قائد إنجلترا هاري كين يصاب بعد كرة مشتركة على خط التماس مع السويسري أكانجي ويطلب الإسعاف.

الدقيقة 110: المنتخب الإنجليزي يضغط بقوة لإعادة سيناريو مباراة سلوفاكيا: كول بالمر يتبادل كرة مع إيزي قبل أن يرسل توزيعة في عمق مناطق الجزاء لكن الدفاعات السويسرية تبعد الخطر.

الدقيقة 112: دنيس زكريا كان قريبا جدا من مغالطة بيكفورد ومنح سويسرا التقدم من جديد لكن تصويبته تفتقد للدقة والقوة.

الدقيقة 113: فابيان شار يسدد عاليا رغم موقعه المناسب داخل مناطق جزاء إنجلترا.

الدقيقة 117: البديل شيردان شاكيري يرسل كرة من ركلة ركنية لكنها تصطدم بالعارضة الأفقية وتحرم سويسرا من التأهل وشاكيري من تسجيل هدف تاريخي وعالمي في يورو.

الدقيقة 120+ 1: نهاية المباراة (1 ـ 1) ركلات الترجيح ستحسم بطاقة التأهل.

إنجلترا تبدأ بالتنفيذ: بالمر ينفذ بنجاح ويغالط زومر

أكانجي من سويسرا يهدر وبيكفورد يتصدى بشكل رائع

بيلنغهام يسجل للإنجليز

فابيان شار يسجل الركلة الترجيحية الأولى لسويسرا والنتيجة (2 ـ1) لإنجلترا مع ركلتين لكل منتخب.

بوكايو ساكا نجم المباراة يتقدم للركلة الإنجليزية الثالثة: يرسل كرة بطريقة مميزة ويسجل الركلة الثالثة: 3/3 للأسود الثلاثة.

شاكيري، كان قريبا من تسجيل هدف عالمي، ينجح في مغالطة بيكفورد بتسديدة رائعة: التقدم في ركلات الترجيح يستمر لإنجلترا (3 ـ2).

إيفان توني يتقدم بثبات لإنجلترا. (4 ـ2).

بيكفورد يملك فرصة إرسال بلاده لنصف النهائي في حال التصدي: زكي عمدوني يسجل

ألكسندر أرنولد ينهي كل التشويق: يسجل ركلة الترجيح ويؤهل بلاده لنصف النهائي (5 ـ3).

وأحرز نجم منتخب إنجلترا وأرسنال بوكايو ساكا جائزة رجل مباراة إنجلترا وسويسرا بعدما تألق بهدف وركلة ترجيحية ناجحة.

ينتظر المنتخب الإنجليزي الفائز من مواجهة تركيا وهولندا.