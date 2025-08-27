رسالة رينارد لعلي البليهي بعد استبعاده من المنتخب السعودي

وجه هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، رسالة حاسمة إلى علي البليهي، مدافع الهلال، بعد استبعاده من قائمة "الأخضر" الأخيرة خلال التوقف الدولي في شهر سبتمبر.

ويخوض منتخب السعودية معسكرا إعداديا في جمهورية التشيك تتخلله مباراتان وديتان.

ويواجه المنتخب السعودي منتخب مقدونيا الشمالية يوم 4 سبتمبر، قبل ملاقاة التشيك يوم 8 سبتمبر.

ويعد توقف سبتمبر فترة إعدادية لمنتخب السعودية قبل خوض المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت القائمة استبعاد علي البليهي، مقابل دعوة مدافع الأهلي الشاب محمد سليمان (21 عاماً).

وقال الإعلامي الرياضي هتان النجار في تصريحات تلفزيونية: "رينارد تواصل مع عدد من اللاعبين وكان من بينهم علي البليهي، وأبلغهم أن استمرار وجودهم مع المنتخب السعودي يتطلب مشاركتهم دقائق أكثر، وللأسف البليهي لم يعد الخيار الأول لدى مدربه سيموني إنزاغي".

وتسافر بعثة المنتخب السعودي يوم الأحد 31 أغسطس إلى العاصمة التشيكية براغ.

ويواجه المنتخب السعودي في أكتوبر منتخبي إندونيسيا والعراق في جدة بالمرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم، فيما يتواجد في المجموعة الثانية الإمارات وقطر وعمان.

المرحلة الرابعة من التصفيات تم تقسيم الفرق الستة إلى مجموعتين بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المنتخب الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

وكانت منتخبات إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا تأهلت لكأس العالم عن المرحلة السابقة.