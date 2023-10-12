رد إنتر ميامي على أنباء مفاوضات أندية السعودية مع ميسي

ولن يلعب فريق إنتر ميامي أي مباراة رسمية قبل فبراير القادم بعدما فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي.

وسينتظر إنتر ميامي الموسم الجديد حتى يبدأ مشاركاته الرسمية.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق جولة تحضيرية في يناير المقبل في شرق آسيا.

وقال كابريرا لصحيفة الرياضية السعودية إن أنباء انتقال ميسي إلى الدوري السعودي على سبيل الإعارة غير صحيح نهائيًّا.

وتابع :"أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي سعيد في إنتر ميامي، ولا توجد نية لرحيله عن النادي، وسيستمر بشكل طبيعي".