رد إنتر ميامي على أنباء مفاوضات أندية السعودية مع ميسي
كشف الأمريكي رافائيل كابريرا المسؤول الإعلامي في نادي إنتر ميامي عن حقيقة مفاوضات أندية الدوري السعودي مع ليونيل ميسي نجم الفريق.
وتحدثت تقارير سعودية وعالمية عن إمكانية انتقال ميسي إلى الدوري السعودي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.
ولن يلعب فريق إنتر ميامي أي مباراة رسمية قبل فبراير القادم بعدما فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي.
وسينتظر إنتر ميامي الموسم الجديد حتى يبدأ مشاركاته الرسمية.
ومن المتوقع أن يخوض الفريق جولة تحضيرية في يناير المقبل في شرق آسيا.
وقال كابريرا لصحيفة الرياضية السعودية إن أنباء انتقال ميسي إلى الدوري السعودي على سبيل الإعارة غير صحيح نهائيًّا.
وتابع :"أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي سعيد في إنتر ميامي، ولا توجد نية لرحيله عن النادي، وسيستمر بشكل طبيعي".
في السياق ذاته، كشفت تقارير إسبانية أن عودة ميسي إلى برشلونة على سبيل الإعارة أيضًا غير واردة خلال الشتاء المقبل إذْ لا يعمل النادي لتنفيذ تلك الخطوة.
وحسب التقارير فإن أولوية برشلونة في الشتاء المقبل ستكون تسجيل لاعبه البرازيلي فيكتور روكي.
ولا ينوي ميسي العودة إلى برشلونة من طرفه حيث يرغب في الحصول على إجازته ومن ثم الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الأمريكي بطريقة طبيعية حسب التقارير.