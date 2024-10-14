الأهلي لن يواجه الزمالك.. توقع صادم لنتائج السوبر المصري

كشف طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن توقع صادم بالنسبة لنتائج بطولة السوبر المصري، التي ستقام في الإمارات الأسبوع المقبل.

وتشارك فِرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات السوبر المصري، خلال الفترة من الـ20 إلى الـ24 من أكتوبر الجاري.

وتصل الفرق الأربع إلى الإمارات يوم الـ17 من أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وقال طارق مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "الفرق المشاركة في السوبر المصري مميزة، وأي فريق قادر أن يحرز البطولة، وبالتأكيد جماهير الأهلي والزمالك سيكون لهم مفعول السحر مع الفريقين وتعطيك الروح والرغبة في الفوز كلاعب ومدرب، عكس سيراميكا وبيراميدز الجمهور سيكون عاملًا سلبيًّا ضاغطًا على الفريقين".

وأضاف: "حال مواجهة الزمالك والأهلي في السوبر المصري سيكون لقاءً صعبًا خاصة بعد تفوق الفريق الأبيض في السوبر الأفريقي الأخير، وهذه البطولة لو لم يُحرزها لكانت الأمور ستكون صعبة على الزمالك".

وتابع طارق مصطفى: "ومن وجهة نظري الزمالك أقرب للفوز على الأهلي حال تقابلا في النهائي بسبب الدفعة المعنوية بعد التتويج بالسوبر الأفريقي".

وأردف: "نسبة فوز الزمالك ستكون 55% والأهلي 45%، وأتوقع ألا يصل أحد الفريقين إلى النهائي، وأتوقع أنّ سيراميكا وبيراميدز سيكونان طرفَي نهائي السوبر المصري لأن الفريقين لديهما لاعبون أقوياء".

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز في المباراة الأولى بنصف نهائي البطولة يوم الأحد المقبل، كما يواجه الأهلي نظيره سيراميكا في اليوم ذاته.

بينما يوم الـ24 من أكتوبر الجاري تقام مباراتا المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبًا، بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.