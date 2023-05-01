فابريزيو رومانو: برشلونة يقترب من تجديد عقد لامين يامال
ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن اللاعب الشاب لامين يامال يقترب من تجديد عقده مع برشلونة.
وينتهي العقد الحالي للامين يامال مع برشلونة في يونيو 2024، وقد ذكرت تقارير أن ريال مدريد يحاول خطفه من النادي الكتالوني.
لكن فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي" قال، إن لامين يامال يقترب من تجديد عقده مع برشلونة حتى 2026.
وأوضح رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن الوضع تحت السيطرة، وأن الاتفاق وشيك بين الطرفين، وأن إدارة برشلونة مقتنعة أنه لن تكون هناك مشاكل في إضفاء الطابع الرسمي على العقد".
وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد أكد أنه سيواصل الاعتماد على لامين يامال الذي يبلغ من العمر 15 عاما (ولد في 13 يوليو 2007)، ووأنه واثق من أن تجديده عقده.
ومنح تشافي لاعبه لامين يامال فرصة المشاركة أمام ريال بيتيس في فوز برشلونة 4/0 في الدوري الإسباني، يوم السبت.
وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، بات لامين يامال أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع برشلونة في تاريخ الليغا.
وأصبح لامين يامال (15 سنة 290 يوما) خامس أصغر لاعب يشارك مع برشلونة بشكل عام، بعد لوكا روميرو (15 سنة، 219 يوما)، وسامسون (15 سنة، 255 يوما)، وبيدرو إراستورزا (15 سنة، 288 يوما)، وأوسكار رامون (15 سنة، 289 يوما)".
ويلعب لامين يامال بالقدم اليسرى، وهو من أب من المغرب وأم من غينيا الاستوائية، ويحمل الجنسية المغربية.