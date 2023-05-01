فابريزيو رومانو: برشلونة يقترب من تجديد عقد لامين يامال

ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن اللاعب الشاب لامين يامال يقترب من تجديد عقده مع برشلونة.

وينتهي العقد الحالي للامين يامال مع برشلونة في يونيو 2024، وقد ذكرت تقارير أن ريال مدريد يحاول خطفه من النادي الكتالوني.

لكن فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي" قال، إن لامين يامال يقترب من تجديد عقده مع برشلونة حتى 2026.