يرى الألماني توني كروس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، تغير كثيرًا، منذ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني.

رونالدو غادر ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية في 2018، ورحل إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم مانشستر يونايتد، وأخيرًا استقر في النصر السعودي.

وقال كروس في تصريحاته لمجلة "كيكر" الألمانية إن رونالدو "فقد الكثير" منذ رحيله عن الدوري الإسباني.

وأوضح نجم ريال مدريد المعتزل حديثًا: "ما زلت على تواصل مستمر مع رونالدو، هو أراد الاستمرار رغم كبر سنه، ولكنه فقد الكثير بعد خروجه من قلعة الميرينغي".

وحقق رونالدو خمس بطولات فقط منذ الرحيل عن ريال مدريد، جميعها مع يوفنتوس، فيما خرج بمواسم صفرية مع مانشستر والنصر، الذي حقق معه لقبا وديا وحيدا وهو كأس العرب للأندية الأبطال.

وتابع كروس: "بعد مغادرة ريال مدريد، لم يعد رونالدو كما كان، هو مدمن على النجاح وحصد الألقاب، وهو ما كان يجده في ريال مدريد، عكس ما يجري معه الآن".

وواصل: "أنا متأكد أنه يرى الأمر بهذه الطريقة ذاتها. رونالدو قرر عدم الاعتزال وهو على القمة مثل 95% من اللاعبين، لقد فضل الاستمتاع بكرة القدم فترة أطول، لكن أنا اخترت الاعتزال المبكر مثل البعض".

يذكر أن آخر ظهور لرونالدو كان في كأس أوروبا "يورو 2024" والتي ودع خلالها المنتخب البرتغالي من ربع النهائي على يد فرنسا بركلات الترجيح.

ولم يسجل كريستيانو رونالدو أي هدف في منافسات اليورو وسط انتقادات طالت نجم النصر السعودي.

ويأمل رونالدو تحقيق الألقاب المحلية مع النصر في الموسم المقبل بعدما خرج فريقه من الموسم الماضي بلقب وحيد وهي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وانضم النجم البرتغالي إلى نادي النصر في يناير 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي