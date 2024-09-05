بند سري غير معلن في عقود صفقات الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على قرار صارم في عقود اللاعبين الجدد داخل الفريق الأبيض.

وأعلن نادي الزمالك صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك لاعب سانت إيتيان الفرنسي على سبيل الإعارة بأحقية الشراء.

وأتم الزمالك اتفاقه لضم الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق آيك السويدي بجانب الجابوني آرون بوبيندزا الذي سينتقل للقلعة البيضاء في صفقة انتقال حر.

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وقال مصدر بنادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن هناك اتفاقاً بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على وضع سقف للرواتب في جميع الصفقات الجديدة.

وأضاف:" هذا البند ليس معلناً أو معروفاً للاعبين الجدد، ولكنه جاء باتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة كي لا تحدث أي أزمات داخل غرف الملابس بين اللاعبين الجدد والقدامى".

وأشار إلى أن الهدف من القرار أيضاً ضمان الالتزام بسداد المستحقات وعدم إقحام النادي مجددا في أزمة سداد مديونيات للاعبيه.

وتعرض الزمالك لإيقاف القيد مرات عديدة في المواسم الأخيرة، وأنهى مجلس الإدارة الحالي أزمة إيقاف القيد في شهر يناير الماضي، وتمكن من قيد بعض اللاعبين الجدد على رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي.

وأنهى المجلس مؤخرًا أزمة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات لمساعدي البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك.