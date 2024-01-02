ملفات بحاجة للحسم في ريال مدريد عام 2024
كشفت صحيفة "سبورت" عن ملفات بحاجة إلى الحسم في ريال مدريد عام 2024.
ووفقا للصحيفة فإنه بصرف النظر عن مسلسل "كيليان مبابي" التقليدي، واحتمال وصول ألفونسو ديفيز، وضم قلب دفاع والتوقيع المؤكد بالفعل مع إندريك، فإن إدارة ريال مدريد لديها ملفان مفتوحان لحلهما قبل نهاية الموسم.
الأول ملف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل، والثاني ملف اللاعبين الذين تنتهي إعاراتهم.
وفيما يأتي الأمور التي يجب على ريال مدريد حسمها في 2024:
1. توني كروس
سيبلغ توني كروس من العمر 34 عامًا يوم الخميس، لكنه لا يزال يمثل قطعة أساسية في مخططات كارلو أنشيلوتي.
وكانت التوقعات في بداية الموسم أن دوره سيتقلص لصالح لاعبي خط الوسط الشباب الذين تم دمجهم في الفريق.
وبدأ كروس كأنه في ظل أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينغا، فيدي فالفيردي وجود بيلينغهام، لكن وباء الإصابات أعاد اللاعب الألماني مرة أخرى كأحد قادة الفريق.
وقالت "سبورت" إن كروس يشعر بأنه بحالة بدنية جيدة لدرجة أنه يفكر في العودة إلى المنتخب الألماني، بعدما اعتزل في 2021.
كما أن ريال مدريد راضٍ جدًا عن أداء كروس، لذا لا يبدو أنه ستكون هناك أي مشكلة أمام اللاعب للبقاء للموسم الحادي عشر كلاعب في ريال مدريد.
2. لوكاس فاسكيز
يستمر لوكاس فاسكيز في العمل بشكل جيد مع تكرار إصابات داني كارفاخال.
وذكرت الصحيفة أن الإدارة الرياضية لريال مدريد كانت لديها بعض الشكوك حول تجديد عقد فاسكيز، لكن أداءه العالي يدعوا إلى التفكير في استمرارية فاسكيز الذي سيكمل موسمه العاشر في الفريق الأول لريال مدريد بعد عودته منه الإعارته إلى إسبانيول.
3. خوسيلو
وصل خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول لتغطية الرحيل غير المتوقع لكريم بنزيما إلى الدوري السعودي، لكنَّ لخوسيلو أرقاما تدعم استمراره في ريال مدريد.
وجاءت فرصة خوسيلو للعب في ريال مدريد وهو بعمر 33 عاما، وفي 23 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع هدفين، كما يقدم بدائل هجومية عندما تصبح المباريات معقدة.
وأوضحت "سبورت" أن ريال مدريد قرر "عمليا" تفعيل خيار الشراء بقيمة 1.5 مليون يورو الذي نص عليه في عقد الإعارة من إسبانيول.
4. لوكا مودريتش
على عكس كروس، فقد لوكا مودريتش مكانته البارزة هذا الموسم في خط وسط ريال مدريد.
وقد أعادته الإصابات إلى الواجهة، لكن التصور هو أن مودريتش سينهي اثني عشر موسمًا كلاعب لريال مدريد في 30 يونيو المقبل.
وذكرت "سبورت" أن مودريتش غير راض عن الدور الذي منحه إياه أنشيلوتي في بداية الموسم والنادي الأبيض لن يجبر اللاعب على التجديد.
لكن الصحيفة أوضحت أنه لا يزال من الممكن أن يتغير الوضع في حالة مودريتش، ولكن في الوقت الحالي، يملك اللاعب قدما ونصف خارج الميرنغي، وأشارت إلى أن الدوري السعودي ينتظره بأذرع مفتوحة.
5. ناتشو
كان لدى قلب الدفاع ناتشو بالفعل الكثير من الشكوك حول استمراريته الصيف الماضي لكن في النهاية تم تجديد عقده.
في النهاية كانت مدريديته أقوى. ويجب ألا ننسى أنه لاعب كرة القدم الوحيد الذي مر بجميع فئات النادي. لكن قد يكون هذا هو موسمه الأخير في سانتياغو برنابيو.
لكن الشكوك لا تزال مستمرة حول ناتشو رغم الإصابات العديدة التي أصابت الدفاع.
وبحسب "سبورت" فقد ترك أداء ناتشو بعض الشكوك، خاصة بسبب القسوة غير المبررة التي مارسها في بعض المباريات وحصل بسببها على الطرد مرتين.
ويبحث ريال مدريد عن لاعب أو اثنين في قلب الدفاع لتعزيز الخط الخلفي.
6. كيبا
بدأ كيبا أساسيا في تشكيلة كارلو أنشيلوتي بعد أيام من التعاقد معه بنظام الإعارة من تشيلسي عقب إصابة الحارس الأول تيبو كورتوا.
ولم يدرج ريال مدريد أي خيار شراء في عقد الإعارة مع تشيلسي وأوضحت "سبورت" أن ريال مدريد لا يخطط للتفاوض على ضمه.