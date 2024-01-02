ملفات بحاجة للحسم في ريال مدريد عام 2024

كشفت صحيفة "سبورت" عن ملفات بحاجة إلى الحسم في ريال مدريد عام 2024.

ووفقا للصحيفة فإنه بصرف النظر عن مسلسل "كيليان مبابي" التقليدي، واحتمال وصول ألفونسو ديفيز، وضم قلب دفاع والتوقيع المؤكد بالفعل مع إندريك، فإن إدارة ريال مدريد لديها ملفان مفتوحان لحلهما قبل نهاية الموسم.

الأول ملف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل، والثاني ملف اللاعبين الذين تنتهي إعاراتهم.

وفيما يأتي الأمور التي يجب على ريال مدريد حسمها في 2024: