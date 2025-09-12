أولمبيك مرسيليا يوجه تحذيرا قويا لريال مدريد

وجّه أولمبيك مارسيليا تحذيرا قويا لريال مدريد قبل 4 أيام فقط على المواجهة المرتقبة بين الفريقين لحساب الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

وحقق أولمبيك مرسيليا انتصارا عريضا على ضيفه لوريان (4 ـ 0) في الجولة الرابعة للدوري الفرنسي وذلك قبل بداية مغامرته الأوروبية في دوري الأبطال.

وبعد فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري، احتاج أولمبيك مارسيليا إلى استعادة توازنه بعد خسارته الأولى هذا الموسم في ليون (0-1) ثم فوزه العريض على باريس أف سي (5 ـ 2).

ومع دخول الوافدين الجديدين نايف أكرد وبنجامين بافارد أساسيين، اختار روبرتو دي زيربي تشكيلة هجومية ضمت تيموتيه وياه وغرينوود على الأجنحة، ونادير في الوسط، وغويري في الهجوم لزعزعة استقرار دفاع لوريان.

وبعد هزيمة لوريان الثقيلة أمام ليل بنتيجة 7-1، سعى مرسيليا أيضًا إلى تحقيق نتيجة قوية على ملعب فيلودروم لتعزيز ثقته بنفسه والاستعداد لمواجهة الفريق الملكي.

وانهار دفاع لوريان مبكرا بعدما سجل غرينوود ركلة جزاء في الدقيقة 13، وبعد دقائق قليلة، سجّل بنجامين بافارد هدفه الأول مع مارسيليا من ركلة ركنية متقنة، محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 20.

واستمرت معاناة رفاق المدافع التونسي منتصر الطالبي، حيث سقطت ركلة ركنية أخرى نفذها غرينوود أمام غوميز الذي سددها في الشباك معلنا تقدم مارسيليا (3-0) في الدقيقة 33.

ونجح أولمبيك مارسيليا في رفع النتيجة إلى (4 ـ 0) بفضل تسديدة بعيدة المدى من نايف أكرد المدافع الدولي المغربي في أواخر المباراة.

ويحتل أولمبيك مارسيليا المركز الرابع في الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارتين لكنه يتمتع بنجاعة هجومية لافتة إذ سجل 9 أهداف حتى الآن بينما تلقت شباكه 4 أهداف.

ويلعب فريق مارسيليا يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري ضد ريال مدريد في مباراته الأولى بمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه باريس سان جيرمان يوم 21 من الشهر ذاته في قمة الدوري الفرنسي.