كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن لاعب وسط مانشستر يونايتد حنبعل المجبري سيكون إحدى الصفقات الجديدة لنادي غلاسكو رينجرز الأسكتلندي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما أوردته صحيفة "الصن" (the sun) البريطانية، بات المجبري (21 عاما) خارج حسابات المدرب الهولندي لفريق الشياطين الحمر إريك تين هاغ للعام الثالث على التوالي، ليستعد مرة أخرى للرحيل عن أولد ترافورد بعد أن لعب خلال النصف الثاني من موسم 2023 ـ 2024 في صفوف إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقالت الصحيفة إن المجبري اقترب كثيرا من مغادرة مانشستر يونايتد والتعاقد مع رينجرز على سبيل الإعارة ليكون لاعبا جديدا لوصيف بطل الدوري الأسكتلندي لموسم 2024 ـ 2025.

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وتابعت أن "نادي رينجرز يبدو في موقع جيد للظفر بخدمات لاعب وسط منتخب تونس، لكنه سيكون في منافسة ثنائية مع نادي كوبنهاجن الدانماركي للتعاقد مع نجم أكاديمية "باريس أف سي" الفرنسي.

وكان فيليب كليمنت تابع المجبري الأسبوع الماضي في المباراة الودية التي شارك فيها مع المان يونايتد في فوزه على مورايفيلد وفقا للمصدر ذاته.

وانتقل حنبعل المجبري إلى مانشستر يوناياتد في 2019، قادما من موناكو، وفي 2021 صعد للفريق الأول بخطوات متعثرة لتتم إعارته إلى بيرمنغهام سيتي.

وفي الشتاء الماضي التحق بإشبيلية الإسباني معارا من مانشستر لكنه قضى نصف الموسم كلاعب بديل في أغلب الأحيان حيث شارك أثناء اللعب في خمس مباريات وخاض مباراة وحيدة أساسيًّا كانت أمام ريال سوسيداد يوم الـ2 من مارس 2024 لكنه خرج في الدقيقة الـ53.