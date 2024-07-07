معلقو مباراتي نصف نهائي يورو 2024

يترقب عشاق الساحرة المستديرة منافسات دور الأربعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" خلال النسخة الحالية التي تستضيفها ألمانيا.

ويلتقي منتخب إسبانيا بطل نسختي 2008 و2012 منافسه فرنسا بطل نسختي 1984 و2000 في دور الأربعة للنسخة الحالية للبطولة القارية.

ويلعب أيضًا منتخب هولندا بطل نسخة 1988 ضد منافسه إنجلترا الذي لم يسبق له حصد البطولة طوال تاريخه.

وحددت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" معلقي مباراتي نصف نهائي يورو 2024.

ويلتقي منتخب إسبانيا منافسه فرنسا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة.

وتم اختيار حفيظ دراجي وأيضًا خليل البلوشي للتعليق على مجريات مواجهة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي اليورو.

وتقام مباراة هولندا ضد إنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

وتم اختيار عصام الشوالي وعلي سعيد الكعبي للتعليق على مباراة هولندا وإنجلترا في نصف النهائي.

يشار إلى أن المباراة النهائية للبطولة القارية ستقام يوم 14 يوليو الجاري بين الفائزين من مواجهتي نصف النهائي.

وودع المنتخب الإيطالي حامل اللقب منافسات النسخة الحالية من دور الستة عشر على يد سويسرا كما ودع منتخب ألمانيا صاحب الأرض على يد إسبانيا من دور الثمانية.