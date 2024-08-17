كريم بنزيما يزف أخبارا سارة لجمهور الاتحاد السعودي

زف كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، العديد من الأنباء الجيدة لجمهور "العميد" مع قرب انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن.

وكان الاتحاد قد تعادل مع القادسية وديًا بنتيجة (1-1)، يوم الجمعة، استعدادًا لخوض منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتعد مواجهة الاتحاد الودية، للقادسية، الأخيرة ضمن برنامج تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وقال بنزيما، عقب مباراة الاتحاد والقادسية الودية، في تصريحات إعلامية: "لدينا اتحاد جديد بمدرب جديد ولاعبين جدد وهذا أمر جيد للجميع، الآن الوضع جيد والجميع سعداء".

وأضاف: "نحتاج الآن أن نبدأ بطولة الدوري بانتصارات، إذا كان لدي رسالة واحدة للجمهور، فهي آمل أن نحظى بموسم جيد، والكثير من الانتصارات، ونقاتل من أجل جعل جميع مشجعي الاتحاد فخورين".

كما رد بنزيما على إمكانية احتياج الفريق لتعاقدات جديدة، قائلًا: "سنرى، لم ينته شيء، نحن نعمل على ذلك، لذلك سنرى قبل المباراة الأولى".

وبحسب تقارير صحفية سابقة، فإن بنزيما هو من أوصى بضم حسام عوار، وموسى ديابي، والتعاقد مع المدرب لوران بلان.

ويفتتح الفريق، موسمه الجديد في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الخلود، الصاعد حديثًا، يوم السبت المقبل.

بينما يدشن القادسية موسمه في دوري روشن بمواجهة الفتح، ضمن الجولة الأولى للمسابقة.