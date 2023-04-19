كريم بنزيما يجدد عقده مع ريال مدريد ويطلب تعزيز الهجوم
قالت صحيفة آس، إن كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، مدد عقده مع النادي حتى صيف 2024.
وحسب آس، تم التوصل لاتفاق بالفعل مع بنزيما، حيث سيكمل مهاجم الفريق مسيرته مع ريال مدريد حتى 2024.
ويقدم كريم بنزيما قائد ريال مدريد منذ رحيل البرازيلي مارسيلو مستويات كبيرة مع الفريق حيث بات النجم الأول منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس قبل خمسة أعوام.
وذكرت تقارير صحفية عديدة أن اللاعب تلقى عروض مغرية من المملكة العربية السعودية تحديدا من نادي الاتحاد السعودي، ما دفعه للتفكير في الأمر.
غير أن آن أكدت، اليوم الأربعاء، أن بنزيما مستمر مع ناديه حتى 2024 بل وطلب تعزيز خط هجوم الفريق بلاعب آخر.
وغاب بنزيما عن فترات كبيرة من الموسم الحالي بسبب الإصابات؛ ما اضطر كارلو أنشيلوتي للاعتماد على البرازيلي رودريغو في مركز المهاجم بدلا من الجناح أو صانع الألعاب أكثر من مرة.
وحسب التقرير فإن بنزيما سيرتبط بريال مدريد حتى بعد انتهاء مسيرته الرياضية.
كانت صحيفة ماركا، قد أكدت أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا قد توصل أيضا لاتفاق مع النجمين لوكا مودريتش وتوني كروس لتمديد عقديهما لمدة عام واحد.
وفي حال توقيع اللاعبين الثلاثة على العقود بشكل رسمي سيضمن ريال مدريد استمرار عناصر الخبرة في الفريق لموسم آخر، وهو أحد مطالب أنشيلوتي التي أعلنها للإدارة ووسائل الإعلام.
ويسعى ريال مدريد أيضا لتمديد عقد الإسباني ماركو أسينسيو.