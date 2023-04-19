كريم بنزيما يجدد عقده مع ريال مدريد ويطلب تعزيز الهجوم

ويقدم كريم بنزيما قائد ريال مدريد منذ رحيل البرازيلي مارسيلو مستويات كبيرة مع الفريق حيث بات النجم الأول منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس قبل خمسة أعوام.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن اللاعب تلقى عروض مغرية من المملكة العربية السعودية تحديدا من نادي الاتحاد السعودي، ما دفعه للتفكير في الأمر.

غير أن آن أكدت، اليوم الأربعاء، أن بنزيما مستمر مع ناديه حتى 2024 بل وطلب تعزيز خط هجوم الفريق بلاعب آخر.

وغاب بنزيما عن فترات كبيرة من الموسم الحالي بسبب الإصابات؛ ما اضطر كارلو أنشيلوتي للاعتماد على البرازيلي رودريغو في مركز المهاجم بدلا من الجناح أو صانع الألعاب أكثر من مرة.