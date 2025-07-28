"ما أنطرد".. رد حاسم من علي البليهي على مشجع سأله عن خروجه من الهلال (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لعلي البليهي، نجم نادي الهلال السعودي، يرد فيه على مشجع وجَّه له سؤالًا عن التقارير التي تتحدث عن اقتراب رحيله عن الفريق في الميركاتو الحالي.

وجاء حديث البليهي في وقت يحيط فيه الغموض بمستقبله، الذي واجه انتقادات جماهيرية وفنية واسعة منذ بداية الموسم الماضي، مرورًا بمشاركته مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث وصلت المطالبات برحيله فورًا عن الفريق.

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وتزايدت التكهنات بشأن مستقبل المدافع الدولي بعدما خرج من حسابات المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني الجديد للهلال، وسط أنباء عن وجود مفاوضات بين اللاعب والنصر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال للنادي الأهلي.

وفي الفيديو المتداول عبر منصة "إكس"، ظهر مشجع وهو يسأل البليهي، الذي كان متواجدًا في مغسلة سيارات لتنظيف سيارته، عن مصيره قائلًا له: "هل الهلال طردك؟".

ليجيب البليهي بشكل حاسم، قائلًا: "من اللي طردني؟.. أنا علي البليهي ما أنطرد".

وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا جدد عقده مع "الزعيم" في وقتٍ سابق حتى عام 2027، إلا أن نادي الهلال لم يعلن رسميًّا عن التجديد حتى الآن.

ويخوض البليهي موسمه الثامن مع الهلال، منذ انتقاله من صفوف الفتح في موسم 2017-2018.

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وقد لعب الدولي السعودي المخضرم 234 مباراة، سجّل خلالها 21 هدفًا، كما قدّم تمريرتين حاسمتين.