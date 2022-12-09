فاسكو دا غاما مهتم بالتعاقد مع غوستافو كويلار من الهلال السعودي

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن كويلار، الذي ينتهي عقده مع الهلال في 2024، دخل دائرة اهتمام غريميو البرازيلي، وفالنسيا الإسباني، بالإضافة إلى اهتمام غالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن لاعب الهلال تلقى العديد من العروض لمغادرة النادي، وقد يكون جاهزا للعودة إلى كرة القدم البرازيلية في بداية 2023.