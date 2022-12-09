فاسكو دا غاما مهتم بالتعاقد مع غوستافو كويلار من الهلال السعودي
كشف موقع "GOAL Brasil" عن اهتمام نادي فاسكو دا غاما البرازيلي بالتعاقد مع الكولومبي غوستافو كويلار لاعب الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ووفقا للموقع، فإن نادي فاسكو دا غاما استفسر عن إمكانية التعاقد مع لاعب فلامنغو السابق، حيث إن كويلار يناسب ملف اللاعبين الذين تسعى إليهم إدارة النادي البرازيلي في 2023.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن كويلار، الذي ينتهي عقده مع الهلال في 2024، دخل دائرة اهتمام غريميو البرازيلي، وفالنسيا الإسباني، بالإضافة إلى اهتمام غالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأشارت التقارير إلى أن لاعب الهلال تلقى العديد من العروض لمغادرة النادي، وقد يكون جاهزا للعودة إلى كرة القدم البرازيلية في بداية 2023.
وأبدت العديد من الأندية البرازيلية رغبتها في التعاقد مع غوستافو كويلار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزها بوتافوغو وكورنثيانز، وغريميو.
وأعلن نادي الهلال السعودي، رسميا، تمديد عقد لاعب وسط الفريق الكولومبي، لمدة موسم إضافي حتى 2024.
ونجح الهلال السعودي في ضم غوستافو كويلار في 2019، قادما من نادي فلامنغو البرازيلي بصفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون يورو.
وبدأ اللاعب الكولومبي صاحب الـ29 عاما مسيرته الكروية في 2008 مع نادي كالي حتى 2016، وأعير إلى أتلتيكو جونيور في 2014، وتبلغ القيمة السوقية لكويلار 5 ملايين يورو.
وتلقى الهلال، أمس الخميس، خسارة كبيرة بنتيجة (5/0) في المباراة الودية التي جمعته بنيوكاسل الإنجليزي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض على كأس موسم الدرعية.
ويحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد الذي جاء في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي.