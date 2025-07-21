بعد فضيحة سان جيرمان.. ريال مدريد يحدد 4 أسماء مرعبة لإنقاذ خط الوسط

يتجه نادي ريال مدريد الإسباني، الآن إلى هدفه الكبير بتعويض رحيل الأسطورة الألمانية توني كروس. وهو الأمر الذي يُعد أولوية قصوى للنادي الملكي، بعد فضيحة الخسارة برباعية أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

بعد التعاقدات الأخيرة التي شملت ترينت، كاريراس، هويسن، وماستانتوونو، حيث دفع ريال مدريد ما يقرب من 178 مليون يورو، اكتملت تشكيلة الفريق تقريبًا، رغم احتمالية رحيل بعض اللاعبين مثل دافيد ألابا أو رودريغو.

لكن التحدي الأكبر الآن هو ملء الفراغ الهائل الذي تركه كروس، العقل المدبر الذي قاد إيقاع الفريق لسنوات.

النادي يبحث عن لاعب قادر على قيادة وسط الملعب بذكاء وحنكة، وربما يكون رودري لاعب مانشستر سيتي هو الحل الأمثل.

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القدرة المالية والاختيارات الصعبة

يمتلك ريال مدريد الموارد الكافية لتنفيذ صفقة ضخمة هذا الصيف، خاصة إذا تم بيع رودريغو، الذي قد يُدرّ على الخزينة ما بين 80 إلى 100 مليون يورو.

لكن المشكلة تكمن في ندرة اللاعبين الذين يمتلكون الموهبة الكافية لقيادة وسط الفريق الملكي منذ اليوم الأول.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي رصد 4 أسماء بارزة، أبرزها نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، إنزو فيرنانديز (تشيلسي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، والاسم الرابع هو "رودري" نجم مانشستر سيتي الفائز بالكرة الذهبية.

لكن هذه الأهداف ليست سهلة، إذ أن جميعهم لاعبون أساسيون في فرقهم ومرتبطون بعقود طويلة الأمد، مما يجعل أي مفاوضات محتملة معقدة ومكلفة للغاية، حيث قد تتجاوز قيمة بعض الصفقات 100 مليون يورو (باستثناء باريلا، الذي قد يكون الخيار الأكثر قابلية للتنفيذ).

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الأنظار تتجه نحو رودري

في خضم هذه التحديات، يظل رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، أحد الخيارات الواقعية.

رودري عاد مؤخرًا من إصابة خطيرة في الركبة (تمزق الرباط الصليبي) أبعدته عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بعد مواجهة آرسنال في سبتمبر الماضي، لكنه شارك مؤخرًا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي، وكذلك في كأس العالم للأندية.

هذه الإصابة لا تشكل قلقًا لمانشستر سيتي فحسب، الذي افتقد تأثيره الكبير في منتصف الملعب، بل تثير أيضًا تساؤلات حول قدرته على استعادة مستواه السابق.

ومع ذلك، يبقى رودري خيارًا منطقيًا، خاصة أن عقده ينتهي في 2027 ولم يتم تجديده بعد.

وعند بلوغه 29 عامًا (نفس عمر زين الدين زيدان عند انضمامه لريال مدريد)، لا يزال رودري يمتلك سنوات ذهبية في مستواه، لكن كل شيء سيعتمد على أدائه بعد العودة من الإصابة.

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سيناريوهات مستقبلية محتملة

إذا لم يُجدّد رودريغو عقده بحلول صيف 2026، فسيدخل في عامه الأخير مع مانشستر سيتي، مما يمنحه قوة تفاوضية كبيرة.

وقد يضطر النادي الإنجليزي إلى بيعه بسعر معقول لتجنب خسارته مجانًا، خاصة في ظل انتشار هذه السيناريوهات في السنوات الأخيرة.

وبكل تأكيد، فإن ريال مدريد يتابع الموقف عن كثب، مستعدًا للتحرك إذا أتيحت الفرصة لتعزيز خط وسطه بلاعب بمستوى أسطورته السابق توني كروس.